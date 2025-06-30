Подробности

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу призвал румынских переработчиков закупать сырье у отечественных производителей, чтобы поддержать национальное сельскохозяйственное производство.

По данным Министерства сельского хозяйства, эта норма касается всех участников цепочки поставок агропродовольственной продукции: от производителей и переработчиков до торговцев – и способствует поддержанию уязвимых социальных групп в соответствии с принципами Европейского столба социальных прав.

Контекст

После решения Европейской Комиссии в сентябре 2023 года не продолжать запрет на импорт украинского зерна в пять соседних стран ЕС (Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия) Румыния ввела систему лицензирования импорта зерновых и масличных культур из Украины и Молдовы. Эти меры, введенные в октябре 2023 г., впоследствии были расширены и дополнены, охватывая более широкий перечень продукции.