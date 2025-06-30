Уряд Румунії подовжив дію обов’язкового ліцензування імпорту української сільськогосподарської продукції до 31 грудня 2025 року. Рішення аргументують захистом місцевих фермерів. Про це пише Euractiv 30 червня.
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Деталі
- Міністр сільського господарства Флорін Барбу закликав румунських переробників закуповувати сировину у вітчизняних виробників, щоб підтримати національне сільськогосподарське виробництво.
- За даними Міністерства сільського господарства, ця норма стосується всіх учасників ланцюжка постачання агропродовольчої продукції: від виробників і переробників до торговців – і сприяє підтримці вразливих соціальних груп відповідно до принципів Європейського стовпу соціальних прав.
Контекст
Після рішення Європейської Комісії у вересні 2023 року не продовжувати заборону на імпорт українського зерна до п’яти сусідніх країн ЄС (Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини) Румунія запровадила систему ліцензування імпорту зернових та олійних культур з України та Молдови. Ці заходи, введені в жовтні 2023 року, згодом були розширені та доповнені, охоплюючи ширший перелік продукції.
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