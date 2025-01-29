Словакия вызвала посла Украины из-за критики Фицо

Ключевые факты

МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил ему решительный протест против заявлений украинской стороны, назвав их вмешательством во внутренние дела страны.

Накануне украинский МИД отверг обвинения Фицо о причастности Киева к антиправительственным протестам в Словакии. В заявлении говорится, что Фицо прибег к «поиску врагов и нашел их в Украине».

МИД утверждал, что Фицо пытается переложить ответственность за свои неудачи во внутренней политике на зарубежные страны и лидеров. «Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало», – говорится в заявлении от 28 января.

По мнению МИД Украины, «Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое».

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Контекст

В декабре 2024 года Фицо отправился в Москву для переговоров по поводу транзита российского газа с президентом России Владимиром Путиным, но не посетил Киев. До начала спора о транзите газа Фицо прекратил военную поддержку Украины, которая финансируется государством, в ее войне с Россией.

В январе 2025-го оппозиционные партии Словакии объявили вотум недоверия правительству, обвинив премьер-министра Роберта Фицо в сближении внешней политики с Россией и неспособности решать внутренние проблемы. Глава самой крупной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечко также посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Словацкая партия «Свобода и солидарность» подала заявление о возбуждении уголовного дела в Генеральную прокуратуру после того, как Фицо обвинил оппозицию в организации «переворота», в сговоре со СМИ и неправительственными организациями.

24 января в нескольких городах Словакии, включая столицу Братиславу, прошли массовые антиправительственные протесты.

28 января Фицо назвал Зеленского «врагом» Словакии, перед этим премьер Словакии возмутился поддержкой Зеленским протестов в стране.