Словаччина викликала посла України через критику Фіцо

Ключові факти

МЗС викликало посла України та висловило йому рішучий протест проти заяв української сторони, назвавши їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Напередодні українське МЗС відкинуло звинувачення Фіцо про причетність Києва до антиурядових протестів у Словаччині. У заяві сказано, що Фіцо вдався до «пошуку ворогів та знайшов їх в Україні».

МЗС стверджувало, що Фіцо намагається перекласти відповідальність за власні невдачі у внутрішній політиці на зарубіжні країни та лідерів. «Радимо подитися не за кордон, а в дзеркало», – йдеться у заяві від 28 січня.

На думку МЗС України, «Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле».

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

У грудні 2024-го Фіцо вирушив до Москви для переговорів щодо транзиту російського газу з президентом Росії Володимиром Путіним, але не відвідав Київ. До початку суперечки про транзит газу Фіцо припинив військову підтримку України, що фінансується державою, в її війні з Росією.

У січні 2025-го опозиційні партії Словаччини оголосили вотум недовіри уряду, звинувативши премʼєр-міністра Роберта Фіцо у зближенні зовнішньої політики з Росією та нездатності розвʼязувати внутрішні проблеми. Голова найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Михал Шимечка також відвідав Київ і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Словацька партія «Свобода та солідарність» подала заяву про порушення кримінальної справи до Генеральної прокуратури після того, як Фіцо звинуватив опозицію в організації «перевороту» у змові зі ЗМІ та неурядовими організаціями.

24 січня у кількох містах Словаччини, включаючи столицю Братиславу, відбулися масові антиурядові протести.

28 січня Фіцо назвав Зеленського «ворогом» Словаччини, перед тим премʼєр Словаччини обурився підтримкою Зеленським протестів у країні.