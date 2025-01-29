Словаччина викликала посла України через критику Фіцо

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана через критику Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо, пише видання Denník N 29 січня.
Ключові факти
- МЗС викликало посла України та висловило йому рішучий протест проти заяв української сторони, назвавши їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.
- Напередодні українське МЗС відкинуло звинувачення Фіцо про причетність Києва до антиурядових протестів у Словаччині. У заяві сказано, що Фіцо вдався до «пошуку ворогів та знайшов їх в Україні».
- МЗС стверджувало, що Фіцо намагається перекласти відповідальність за власні невдачі у внутрішній політиці на зарубіжні країни та лідерів. «Радимо подитися не за кордон, а в дзеркало», – йдеться у заяві від 28 січня.
- На думку МЗС України, «Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле».
Контекст
У грудні 2024-го Фіцо вирушив до Москви для переговорів щодо транзиту російського газу з президентом Росії Володимиром Путіним, але не відвідав Київ. До початку суперечки про транзит газу Фіцо припинив військову підтримку України, що фінансується державою, в її війні з Росією.
У січні 2025-го опозиційні партії Словаччини оголосили вотум недовіри уряду, звинувативши премʼєр-міністра Роберта Фіцо у зближенні зовнішньої політики з Росією та нездатності розвʼязувати внутрішні проблеми. Голова найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Михал Шимечка також відвідав Київ і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
Словацька партія «Свобода та солідарність» подала заяву про порушення кримінальної справи до Генеральної прокуратури після того, як Фіцо звинуватив опозицію в організації «перевороту» у змові зі ЗМІ та неурядовими організаціями.
24 січня у кількох містах Словаччини, включаючи столицю Братиславу, відбулися масові антиурядові протести.
28 січня Фіцо назвав Зеленського «ворогом» Словаччини, перед тим премʼєр Словаччини обурився підтримкою Зеленським протестів у країні.
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