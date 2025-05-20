США домовляються із союзниками по НАТО про постачання Patriot Україні – Рубіо

Сполучені Штати не мають доступних систем протиповітряної оборони Patriot для передачі Україні, тому співпрацюють із союзниками по НАТО, щоб забезпечити постачання таких систем. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо під час виступу в Сенаті США.

Деталі

Рубіо зазначив, що адміністрація президента Трампа має звернутися до Конгресу по додаткове фінансування для підтримки України, оскільки вже затверджені кошти продовжують використовуватися.

За його словами, деякі країни НАТО мають батареї Patriot, які могли б захистити Київ та інші українські міста, але неохоче їх передають, а боєприпаси витрачаються швидше, ніж їх встигають виробляти на Заході.

Рубіо наголосив, що війна в Україні не має воєнного вирішення і може бути врегульована лише через переговори, адже Росія прагне того, на що не має права, а Україна не може повернути втрачене воєнним шляхом.

Контекст

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News заявив, що Україна готова закупити 10 систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних для захисту від російських балістичних ракет.

Станом на квітень 2025 року Україна мала сім повноцінних систем Patriot, пише Defence Express. Зеленський обговорив питання ППО з президентом США Дональдом Трампом під час похорону папи Франциска у Ватикані.

У світі використовується приблизно 186 систем Patriot, третина з яких належить США, що передали частину комплексів союзникам у Європі, Азії та на Близькому Сході, такі дані наводить Міжнародний інститут стратегічних досліджень (Велика Британія). Кілька десятків систем розгорнуто в Індо-Тихоокеанському регіоні через загрози з боку Китаю та Північної Кореї, а нещодавно США відправили щонайменше одну батарею на Близький Схід для підтримки Ізраїлю.

Європейські країни володіють приблизно 40 системами, включно з тими, що є в Україні. Вартість однієї системи Patriot становить майже $1 млрд, а для її роботи потрібно приблизно 90 військовослужбовців.