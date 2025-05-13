США снижают пошлины до 54% ​​на дешевые китайские товары, включая Temu и Shein

США снижают пошлины на импорт недорогих товаров из Китая со 120% до 54% ​​с 14 мая, пишет BBC .

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При этом фиксированный сбор в размере $100 останется без изменений, как указано в указе Белого дома.

Ранее товары из Китая стоимостью до $800 доставлялись по почте без уплаты пошлин и с минимальными проверками. В феврале администрация Дональда Трампа отменила эту льготу, введя тариф в 120% или фиксированный сбор в $200, который должен вступить в силу в июне.

Новое решение упраздняет плановое повышение сбора до $200 и снижает таможенную ставку. Следовательно, с 14 мая пошлина составит 54%, а фиксированный сбор останется на уровне $100.

Китайские онлайн-ритейлеры, такие как Shein и Temu, ранее использовали льготу de minimis, чтобы доставлять недорогие товары напрямую клиентам в США без уплаты пошлин или налогов на импорт.

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Контекст

2 апреля 2025 года, в день, который Дональд Трамп назвал «днем освобождения», США ввели 10-процентную пошлину на весь импорт и повысили тарифы для 57 торговых партнеров, включая Китай.

9 апреля президент Трамп объявил о новом существенном повышении – пошлины на китайские товары выросли до 125%. Для стран, не отреагировавших на предыдущие ограничения, применение тарифов отсрочили на 90 дней.

Эти меры повлекли за собой резкое сокращение производства на предприятиях в Китае, заставив компании отправлять работников в неоплачиваемые отпуска из-за снижения спроса на широкий спектр продукции – от одежды до бытовой техники. Среди пострадавших – китайский онлайн-ритейлер Temu, пересмотревший свою бизнес-модель и отказавшийся от импорта дешевых товаров из Китая в пользу продажи продукции местных американских поставщиков.

Впоследствии Китай и США договорились о таможенном перемирии: Вашингтон снизил общие тарифы на импорт из Китая со 145% до 30% на период 90 дней, а Пекин в ответ сократил свои пошлины со 125% до 10% и отменил другие контрмеры, введенные после 2 апреля.