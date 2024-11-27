Суд заочно приговорил экс-нардепа Царева к восьми годам тюрьмы и конфисковал имущество более чем на 460 млн грн

Бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве, суд признал его виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ, сообщает пресс-служба СБУ 27 ноября. По решению суда, подлежит конфискации все принадлежащее осужденному имущество общей стоимостью 460,6 млн грн.

Ключевые факты

Царев находится на территории России, поэтому рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

По материалам СБУ, суд назначил Цареву восемь лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество.

В доход Украины изъято два имущественных комплекса во временно захваченном Крыму – санаторий «Кирова» и музей «Усадьба княгини Барятинской», общая стоимость которых составляет более 456 млн грн.

Еще конфискована квартира в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн и земельный участок в Киевской области, который оценивается в 1,3 млн грн.

По материалам дела, экс-нардеп-регионал регулярно финансирует бюджет РФ в виде уплаты налогов за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.

На основании собранных доказательств суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению экс-нардепа к ответственности за преступления против Украины.

Контекст

Ранее СБУ сообщила Цареву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам направлен в суд. Кроме того, в 2022 году он уже получил первый заочный судебный приговор по другим статьям: 12 лет лишения свободы.

Экс-нардеп имел на территории АР Крым недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер. По данным Офиса генпрокурора, Царев находится на территории страны-агрессора и продолжает осуществлять там противоправную деятельность. Назначенное наказание он должен отбывать с момента задержания.