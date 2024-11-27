Суд заочно засудив екснардепа Царьова до восьми років в’язниці та конфіскував майно на понад 460 млн грн

Колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні, суд визнав його винним у фінансуванні збройної агресії РФ, повідомляє пресслужба СБУ 27 листопада. За рішенням суду, підлягає конфіскації усе майно, що належить засудженому, загальною вартістю 460,6 млн грн.

Ключові факти

Царьов перебуває на території Росії, тож розгляд справи відбувся в спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За матеріалами СБУ, суд призначив Царьову вісім років тюрми, а також конфіскував усе належне йому майно.

Зокрема, в дохід України вилучено два майнові комплекси в тимчасово захопленому Криму – санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», загальна вартість яких становить понад 456 млн грн.

Ще конфісковано квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн і земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

За матеріалами справи, екснардеп-регіонал регулярно фінансує бюджет РФ у вигляді сплати «податків» за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.

На підставі зібраних доказів суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснардепа до відповідальності за злочини проти України.

Контекст

Раніше СБУ повідомила Царьову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами скеровано до суду. Крім того, у 2022 році він уже отримав перший заочний судовий вирок за іншими статтями: 12 років позбавлення волі.

Екснардеп мав на території АР Крим нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових Росгвардії для забезпечення охоронних заходів. За даними Офісу генпрокурора, Царьов перебуває на території країни-агресора і продовжує здійснювати там протиправну діяльність. Призначене покарання він повинен відбувати з моменту затримання.