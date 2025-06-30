Танкер Vilamoura, перевозивший 1 млн баррелей нефти, подвергся взрыву у побережья Ливии. В настоящее время судно буксируют в Грецию для оценки повреждений. Об этом пишет Bloomberg 30 июня.

Подробности

Причина взрыва остается неизвестной, хотя танкер посещал российские порты для загрузки нефти. По данным греческой компании TMS Tankers, управляющей судном, взрыв привел к затоплению машинного отделения, но загрязнение окружающей среды не произошло, а экипаж находится в безопасности.

По информации консалтинговой компании Vanguard Tech, это уже пятый случай взрыва на заходивших в российские порты танкерах с начала 2025 года. В последние месяцы ряд подобных инцидентов побудил судовладельцев проверять корпуса судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.

Данные отслеживания судов, проанализированные Bloomberg, показывают, что Vilamoura с апреля дважды посещал российские нефтяные терминалы, скачивая нефть казахстанского происхождения. В апреле танкер заходил в порт Усть-Луга, а в мае – в терминал Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска.

Консалтинговая компания Vanguard, цитируемая Maritime-Executive, отмечает, что одной из версий инцидента является атака магнитной миной, хотя официального подтверждения этой информации нет.

Контекст

Ранее в этом году взрывы повредили четыре других танкера, посещавших российские порты: Seajewel (под флагом Мальты), Seacharm (Маршалловые острова), Grace Ferrum (Либерия) и Kola (Антигуа и Барбуда).