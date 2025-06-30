Танкер Vilamoura, перевозивший 1 млн баррелей нефти, подвергся взрыву у побережья Ливии. В настоящее время судно буксируют в Грецию для оценки повреждений. Об этом пишет Bloomberg 30 июня.
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- Причина взрыва остается неизвестной, хотя танкер посещал российские порты для загрузки нефти. По данным греческой компании TMS Tankers, управляющей судном, взрыв привел к затоплению машинного отделения, но загрязнение окружающей среды не произошло, а экипаж находится в безопасности.
- По информации консалтинговой компании Vanguard Tech, это уже пятый случай взрыва на заходивших в российские порты танкерах с начала 2025 года. В последние месяцы ряд подобных инцидентов побудил судовладельцев проверять корпуса судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.
- Данные отслеживания судов, проанализированные Bloomberg, показывают, что Vilamoura с апреля дважды посещал российские нефтяные терминалы, скачивая нефть казахстанского происхождения. В апреле танкер заходил в порт Усть-Луга, а в мае – в терминал Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска.
- Консалтинговая компания Vanguard, цитируемая Maritime-Executive, отмечает, что одной из версий инцидента является атака магнитной миной, хотя официального подтверждения этой информации нет.
Контекст
Ранее в этом году взрывы повредили четыре других танкера, посещавших российские порты: Seajewel (под флагом Мальты), Seacharm (Маршалловые острова), Grace Ferrum (Либерия) и Kola (Антигуа и Барбуда).
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