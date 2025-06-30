Танкер Vilamoura, який перевозив 1 млн барелів нафти, зазнав вибуху поблизу узбережжя Лівії. Наразі судно буксирують до Греції для оцінки пошкоджень. Про це пише Bloomberg 30 червня.

Деталі

Причина вибуху залишається невідомою, хоча раніше танкер відвідував російські порти для завантаження нафти. За даними грецької компанії TMS Tankers, яка керує судном, вибух призвів до затоплення машинного відділення, але забруднення довкілля не сталося, а екіпаж перебуває в безпеці.

За інформацією консалтингової компанії Vanguard Tech, це вже п’ятий випадок вибуху на танкерах, які заходили до російських портів, з початку 2025 року. Останніми місяцями низка подібних інцидентів спонукала судновласників перевіряти корпуси суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів.

Дані відстеження суден, проаналізовані Bloomberg, показують, що Vilamoura з квітня двічі відвідував російські нафтові термінали, завантажуючи нафту казахстанського походження. У квітні танкер заходив до порту Усть-Луга, а в травні – до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму біля Новоросійська.

Консалтингова компанія Vanguard, цитована Maritime-Executive, зазначає, що однією з версій інциденту є атака магнітною міною, хоча офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Контекст

Раніше цього року вибухи пошкодили чотири інші танкери, які відвідували російські порти: Seajewel (під прапором Мальти), Seacharm (Маршаллові острови), Grace Ferrum (Ліберія) та Kola (Антигуа і Барбуда).