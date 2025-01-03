«ТАС Агро» Сергея Тигипко в 2024-м увеличила прибыль в 44 раза

Агрохолдинг «ТАС Агро» Сергея Тигипко закончил 2024 год с чистой прибылью в $22 млн, что в 44 раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook СЕО компании Олег Заплетнюк.