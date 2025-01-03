«ТАС Агро» Сергея Тигипко в 2024-м увеличила прибыль в 44 раза

Агрохолдинг «ТАС Агро» Сергея Тигипко закончил 2024 год с чистой прибылью в $22 млн, что в 44 раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook СЕО компании Олег Заплетнюк.
Ключевые факты
- Прибыль «ТАС Агро» за 2024 год выросла в 44 раза и составила $22 млн, по сравнению с $0,5 млн в 2023-м.
- Выручка компании в 2024-м составила $114 млн, что на 2,7% больше, чем в 2023 году.
- В 2024 году компания инвестировала $15 млн в обновление технического парка и создание рабочих условий для работников.
- Компания оптимизировала количество персонала с 1878 до 1540 человек, при этом увеличив средний доход на 44%.
Контекст :
«ТАС Агро» владеет земельным банком в 80 000 га. Компания выращивает сою, подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень и кукурузу.
В 2023-м компанию возглавил новый СЕО Олег Заплетнюк. Он начал трансформацию компании, которая, по мнению владельца Сергея Тигипко, работала неэффективно. В рамках новой стратегии компания обновила более 80% топ-менеджмента, инвестировала $15 млн в технику и инфраструктуру и приобрела семенной завод в Черниговской области.
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