«ТАС Агро» Сергія Тігіпка у 2024-му збільшила прибуток у 44 рази

Агрохолдинг «ТАС Агро» Сергія Тігіпка закінчив 2024 рік із чистим прибутком у $22 млн, що в 44 рази більше, ніж у 2023-му. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook СЕО компанії Олег Заплетнюк.