«ТАС Агро» Сергія Тігіпка у 2024-му збільшила прибуток у 44 рази

Агрохолдинг «ТАС Агро» Сергія Тігіпка закінчив 2024 рік із чистим прибутком у $22 млн, що в 44 рази більше, ніж у 2023-му. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook СЕО компанії Олег Заплетнюк.
Ключові факти
- Прибуток «ТАС Агро» за 2024 рік зріс у 44 рази і склав $22 млн, проти $0,5 млн у 2023-му.
- Виторг компанії у 2024-му склав $114 млн, що на 2,7% більше, ніж у 2023 році.
- У 2024-му компанія інвестувала $15 млн в оновлення технічного парку та створення робочих умов для працівників.
- Компанія оптимізувала кількість персоналу з 1878 до 1540 осіб, при цьому збільшивши середній дохід на 44%.
Контекст:
«ТАС Агро» володіє земельним банком у 80 000 га. Компанія вирощує сою, соняшник, ріпак, пшеницю, ячмінь та кукурудзу.
У 2023-му компанію очолив новий СЕО Олег Заплетнюк. Він почав трансформацію компанії, яка, на думку власника Сергія Тігіпка, працювала неефективно. В межах нової стратегії компанія оновила понад 80% топменеджменту, інвестувала $15 млн у техніку та інфраструктуру та придбала насіннєвий завод у Чернігівській області.
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