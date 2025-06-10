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Telegram использует инфраструктуру компаний, связанных с ФСБ – «Важные истории»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Инфраструктура мессенджера Telegram управляется компаниями, связанными с российскими спецслужбами, что подрывает образ Павла Дурова как защитника приватности. Об этом пишет издание «Важные истории».

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Подробности

  • За техническую поддержку Telegram отвечает компания Global Network Management (GNM), зарегистрированная на Антигуа и Барбуде. Ее владелец – Владимир Веденеев из Тольятти. GNM предоставляет мессенджеру более 10 000 IP-адресов. Хотя компания официально базируется в офшоре, ее офис находится в Санкт-Петербурге, а половина сотрудников работает в России.
  • Веденеев ранее являлся финансовым директором Telegram, имел право подписывать документы от имени Дурова, но некоторые менеджеры мессенджера даже не подозревали о его роли.
  • До 2020 года IP-адреса Telegram принадлежали российской компании «Глобалнет», также подконтрольной Веденееву. В 2022-м она одной из первых в России внедрила технологию Deep Packet Inspection (DPI) для контроля трафика по требованию Роскомнадзора.
  • Среди клиентов «Глобалнета» – ГлавНИВЦ, подразделение Управления делами президента РФ, сотрудничающее с ФСБ. Этот центр занимается интернет-слежением и разработкой систем видеонаблюдения с распознаванием лиц.
  • Еще одна компания Веденеева, «Электронтелеком», официально работает с ФСБ, предоставляя оборудование для оперативно-розыскных мероприятий.
  • «Инфраструктуру Telegram обслуживают люди, которые параллельно предоставляют ФСБ технологии для слежки за гражданами», – утверждают журналисты.
  • В отличие от WhatsApp или Signal, Telegram не использует сквозное шифрование по умолчанию. 98% пользователей общаются в чатах, данные из которых хранятся на серверах.
  • Протокол мессенджера передает незашифрованные идентификаторы устройств, что позволяет отслеживать пользователей и контакты. Эксперты отмечают, что контроль над инфраструктурой открывает возможности для массового слежения.
  • Расследование также опровергает утверждение Дурова о полном отграничении от России. По данным утечки из ФСБ, после эмиграции в 2014 году он посещал Россию более 50 раз, особенно часто в 2019–2021 годах, когда у мессенджера были финансовые трудности.
  • В 2021 году Telegram привлек $1 млрд инвестиций, в том числе от российского госбанка ВТБ и связанных структур. Приблизительно тогда же Роскомнадзор разблокировал мессенджер.
  • Дуров и Веденеев оставили запросы журналистов без ответов.

Контекст

В 2024 году Telegram получил прибыль в размере около $540 млн при доходе $1,4 млрд, что является значительным улучшением по сравнению с убытком в $173 млн при доходе $342 млн в 2023-м. На 2025 год компания прогнозирует рост прибыли до более чем $700 млн при доходе $2 млрд.

Главный инвестиционный директор Telegram Джон Хайман ранее отмечал, что компания добилась всех финансовых целей и рассматривает возможность проведения IPO при благоприятных рыночных условиях, сообщала Financial Times. Однако расследование во Франции против основателя Telegram Павла Дурова, связанное с обвинениями в недостаточной борьбе с преступным контентом, может осложнить эти планы. В Telegram надеются урегулировать этот вопрос в течение 2025 года.

В настоящее время у мессенджера более 1 млрд активных пользователей ежемесячно, а его операционная команда состоит из около 60 сотрудников. Модерацию контента преимущественно отдают на аутсорсинг.

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