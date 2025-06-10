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Telegram використовує інфраструктуру компаній, пов’язаних із ФСБ – «Важные истории»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Інфраструктура месенджера Telegram керується компаніями, пов’язаними з російськими спецслужбами, що підриває образ Павла Дурова як захисника приватності. Про це пише видання «Важные истории».

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Деталі 

  • За технічну підтримку Telegram відповідає компанія Global Network Management (GNM), зареєстрована на Антигуа і Барбуді. Її власник – Володимир Веденєєв із Тольятті. GNM надає месенджеру понад 10 000 IP-адрес. Хоча компанія офіційно базується в офшорі, її офіс розташований у Санкт-Петербурзі, а половина співробітників працює в Росії. 
  • Веденєєв раніше був фінансовим директором Telegram, мав право підписувати документи від імені Дурова, але деякі менеджери месенджера навіть не підозрювали про його роль.
  • До 2020 року IP-адреси Telegram належали російській компанії «Глобалнет», також підконтрольній Веденєєву. У 2022-му вона однією з перших у Росії впровадила технологію Deep Packet Inspection (DPI) для контролю трафіку на вимогу Роскомнадзору.
  • Серед клієнтів «Глобалнету» – ГлавНИВЦ, підрозділ Управління справами президента РФ, що співпрацює з ФСБ. Цей центр займається інтернет-стеженням і розробкою систем відеоспостереження з розпізнаванням облич. 
  • Ще одна компанія Веденєєва, «Електронтелеком», офіційно працює з ФСБ, надаючи обладнання для оперативно-розшукових заходів.
  • «Інфраструктуру Telegram обслуговують люди, які паралельно забезпечують ФСБ технологіями для стеження за громадянами», – стверджують журналісти.
  • На відміну від WhatsApp чи Signal, Telegram не застосовує наскрізне шифрування за замовчуванням. 98% користувачів спілкуються в чатах, дані з яких зберігаються на серверах. 
  • Протокол месенджера передає незашифровані ідентифікатори пристроїв, що дозволяє відстежувати користувачів і їхні контакти. Експерти зазначають, що контроль над інфраструктурою відкриває можливості для масового стеження.
  • Розслідування також спростовує твердження Дурова про повне відмежування від Росії. За даними витоку з ФСБ, після еміграції у 2014 році він відвідував Росію понад 50 разів, особливо часто у 2019–2021 роках, коли месенджер мав фінансові труднощі.
  • У 2021 році Telegram залучив $1 млрд інвестицій, зокрема від російського держбанку ВТБ і пов’язаних структур. Приблизно тоді ж Роскомнадзор розблокував месенджер.
  • Дуров і Веденєєв залишили запити журналістів без відповіді.

Контекст 

У 2024 році Telegram отримав прибуток у розмірі близько $540 млн при доході $1,4 млрд, що є значним покращенням порівняно зі збитком у $173 млн при доході $342 млн у 2023-му. На 2025 рік компанія прогнозує зростання прибутку до понад $700 млн при доході $2 млрд.

Головний інвестиційний директор Telegram Джон Хайман раніше зазначав, що компанія досягла всіх фінансових цілей і розглядає можливість проведення IPO за сприятливих ринкових умов, повідомляла Financial Times. Проте розслідування у Франції проти засновника Telegram Павла Дурова, пов’язане зі звинуваченнями у недостатній боротьбі зі злочинним контентом, може ускладнити ці плани. У Telegram сподіваються врегулювати це питання протягом 2025 року.

Наразі месенджер має понад 1 млрд активних користувачів щомісяця, а його операційна команда складається з близько 60 співробітників. Модерацію контенту переважно віддають на аутсорсинг.

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