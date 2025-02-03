Товары брендов «Київхліб» и «Галка» появились в самой крупной канадской сети Loblaws

В супермаркете Loblaws в Торонто открыли полочку украинских товаров, говорится в пресс-релизе Ukrainian product distribution (UPD). Здесь представлены торговые марки «Наш сік», Yogoda, «Солодкий світ», «Верес», «Ніжин», «Кава із Львова», Spell, «Галка» и «Київхліб».

Ключевые факты

Первые партии украинских товаров на полках Loblaws появились в конце 2024 года, говорят в пресс-службе UPD. В сети предлагают более 50 позиций из Украины, включая шоколад, чай, кофе, консервацию, сладости, печенье и соки.

«Мы консолидировали продукцию нескольких производителей для экспансии на зарубежные рынки», – говорит соучредитель и председатель правления UPD Андрей Жук.

Это уже второе крупное соглашение UPD с международными ритейлерами – ранее компания вывела украинские бренды на полки европейской сети LIDL в Польше. Над поставками украинских брендов на полки самого крупного продовольственного ритейлера Канады работали совместно с Посольством Украины в Канаде.

Украинские продукты в самой крупной канадской сети Loblaws Украинские продукты в самой крупной канадской сети Loblaws Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Loblaw – лидер канадского рынка ритейла с почти 2500 магазинами и выручкой в ​​$42 млрд. Компания, основанная в 1919 году, развивает сети супермаркетов, аптек и магазинов одежды по всей стране.