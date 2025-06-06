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ГБР объявило о подозрении в государственной измене трем министрам обороны, работавшим во времена Януковича

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении трем экс-министрам обороны Украины, занимавшим должности при президентстве Виктора Януковича, из-за потери значительного количества вооружения. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Подробности

  • По данным следствия, в период с марта 2010 года по февраль 2014-го эти должностные лица безосновательно распродали боеспособную военную технику, в частности сотни танков, бронемашин, артиллерийских систем, десятки зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов и вертолетов, а также значительное количество единиц стрелкового оружия и боеприпасов.
  • Проведенные экспертизы и процессуальные действия подтвердили, что решения экс-министров не обоснованы и привели к существенному снижению обороноспособности Украины, сообщили в ГБР.
  • Всем трем выдвинуто подозрение по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). В случае их неявки по вызовам ГБР будет рассматриваться вопрос об аресте и объявлении в розыск.
  • В сообщении не указаны имена подозреваемых. В период с марта 2010 по февраль 2014-го должности министров обороны Украины занимали: Михаил Ежель (адмирал, 2010-2012 годы), Дмитрий Саламатин (февраль–декабрь 2012-го) и Павел Лебедев (2012–27 февраля 2014 года).

Контекст

В 2016 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что с 2005 по 2014 годы было продано военное имущество на сумму 1,8 млрд грн. По данным Генпрокуратуры, за этот период реализовано 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета и беспилотника, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28 555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1,8 млн единиц стрелкового оружия и 560 млн боеприпасов.

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