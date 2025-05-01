В издательстве «#книголав» новый СЕО – Максим Праздников. Чего от него ждут

Дмитрий Осколков, три года занимавший должность СЕО издательства «#книголав», 30 апреля сообщил об увольнении. Его место займет Максим Праздников, рассказали Forbes Ukraine в издательстве.

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Дмитрий Осколков, 37, пришел на должность гендиректора «#книголав» в июне 2022 года. «Я должен был присоединиться к команде «#книголав» еще до полномасштабного вторжения в ответ на запрос о систематизации бизнес-процессов, стратегии производства и представленности», – комментирует он.

За три года под его руководством годовая выручка компании выросла с 18,5 млн грн до 77,4 млн грн, по данным YouControl. «От 28 до 100 новых книг в год. До 2000 проданных книг в день. До команды более 40 штатных единомышленников», – написал Осколков в Facebook.

«Мы с Дмитрием начали сотрудничество с четким пониманием общих целей и горизонта, до которого стремились дойти вместе», — отмечает соучредитель издательства Светлана Павелецкая. Все договоренности были реализованы полностью, и теперь «книголав» и Осколков продолжат свое развитие отдельно, добавляет она.

«Мы с собственниками приняли совместное решение не продлевать мой контракт на следующие периоды, – говорит Осколков. – Решили привлечь человека, имеющего глубинную экспертизу именно в развитии розничных продаж». Сам он пока собирается взять паузу на короткий отдых. «В дальнейшем я открыт для проектов, где моя экспертиза и опыт станут полезными», – добавляет Осколков.

На смену Осколкову новым директором издательства назначили Максима Праздникова, 45. «Рад приобщиться к команде, которая добилась немалых успехов и входит в число ведущих издательств страны», – комментирует он.

Новый СЕО «#книголав» имеет 15 лет опыта в сфере ІТ-технологий и потребительской электроники. В 2002–2005 годах Праздников отвечал за развитие бизнеса Philips Consumer Electronics в восточных регионах Украины. С 2005 года он работал в Logitech, а в 2009–2016 годах возглавлял представительство Logitech в Украине и странах СНГ.

В фокусе «#книголав» – развитие ритейла, укрепление позиций в розничном сегменте и рост объемов продаж, отмечает Павелецкая. «Именно поэтому новым руководителем стал Максим Праздников, ведь его главная экспертиза – это эффективные продажи и управление коммерческими процессами», – добавляет она.

Контекст

Издательство «#книголав» зарегистрировали в июле 2016 года. Среди его основателей – министр культуры и информационной политики Украины (2020–2023 годы) Александр Ткаченко, соучредитель PR-агентства KSN Communications и интим-бутика Nʼjoy Светлана Павелецкая, а также депутат от «Слуги народа» и гендиректор информационного агентства «УНИАН» (2014–2019 годы) Артем Ковалев.

По размеру годовых доходов «#книголав» – 12-е крупнейшее издательство Украины. В 2024 году выручка компании выросла на 49%, до 77,4 млн грн.