У видавництва «#книголав» новий СЕО – Максим Праздніков. Чого від нього очікують

Дмитро Осколков, який три роки обіймав посаду СЕО видавництва «#книголав», 30 квітня повідомив про звільнення. Його місце займе Максим Праздніков, розповіли Forbes Ukraine у видавництві.

Деталі

Дмитро Осколков, 37, прийшов на посаду гендиректора «#книголав» у червні 2022 року. «Я мав приєднатися до команди «#книголав» ще до повномасштабного вторгнення у відповідь на запит про систематизацію бізнес-процесів, розбудови стратегії виробництва і представленості», – коментує він.

За три роки під його керівництвом річний виторг компанії зріс із 18,5 млн грн до 77,4 млн грн, за даними YouControl. «Від 28 до 100 нових книг на рік. До 2000 проданих книг на день. До команди у понад 40 штатних однодумців», – написав Осколков у Facebook.

«Ми з Дмитром розпочали співпрацю з чітким розумінням спільних цілей і горизонту, до якого прагнули дійти разом», – зазначає співзасновниця видавництва Світлана Павелецька. Усі домовленості були реалізовані повністю й тепер «#книголав» і Осколков продовжать свій розвиток окремими шляхами, додає вона.

«Ми з власниками ухвалили спільне рішення не продовжувати мій контракт на наступні періоди, – каже Осколков. – Вирішили залучити людину, яка має глибинну експертизу саме в розбудові роздрібних продажів». Сам він поки планує взяти паузу на короткий відпочинок. «Надалі я відкритий для проєктів, де моя експертиза та досвід стануть корисними», – додає Осколков.

На зміну Осколкову новим директором видавництва призначили Максима Празднікова, 45. «Радий долучитися до команди, яка вже досягла чималих успіхів і входить до числа провідних видавництв країни», – коментує він.

Новий СЕО «#книголав» має 15 років досвіду у сфері ІТ-технологій та споживчої електроніки. У 2002-2005 роках Праздніков відповідав за розвиток бізнесу Philips Consumer Electronics у східних регіонах України. З 2005 року він працював у Logitech, а в 2009-2016 роках очолював представництво Logitech в Україні та країнах СНД.

Наразі у фокусі «#книголав» – розвиток ритейлу, зміцнення позицій у роздрібному сегменті та зростання обсягів продажів, зазначає Павелецька. «Саме тому новим керівником став Максим Праздніков, адже його головна експертиза – це ефективні продажі й управління комерційними процесами», – додає вона.

Контекст

Видавництво «#книголав» зареєстрували в липні 2016 року. Серед його засновників – міністр культури та інформаційної політики України (2020–2023 роки) Олександр Ткаченко, співзасновниця PR-агентства KSN Communications та інтим-бутику N’joy Світлана Павелецька, а також депутат від «Слуги народу» й гендиректор інформаційного агентства «УНІАН» (2014–2019 роки) Артем Ковальов.

За розміром річних доходів «#книголав» – 12-те найбільше видавництво України. У 2024 році виторг компанії виріс на 49%, до 77,4 млн грн.