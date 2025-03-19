Удар по Илону Маску и DOGE. Суд в США заблокировал ликвидацию USAID

Федеральный судья в США 18 марта постановил, что ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) Департаментом правительственной эффективности (DOGE) может нарушать Конституцию. Судья указал на ключевую роль Илона Маска в этом процессе и заблокировал закрытие USAID. Это решение стало одним из первых ударов по планам администрации Трампа резко сократить государственный аппарат, пишет WSJ.
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Подробности
- Судья Теодор Чуанг из Мэриленда приказал остановить ликвидацию USAID и восстановить доступ к электронным системам для сотрудников и подрядчиков, ранее отстраненных.
- В своем решении он раскритиковал действия Илона Маска. Чуанг отметил, что миллиардер фактически возглавил DOGE без официального назначения Сенатом, что, вероятно, нарушает Конституцию США.
- Судья подчеркнул, что если президенты смогут избегать контроля, поручая советникам руководить правительственными структурами, это сделает конституционные нормы только формальностью. Он также отметил нарушение DOGE требований безопасности и доступа к конфиденциальной информации USAID.
- Администрация Трампа утверждала, что Маск только консультирует президента без юридических полномочий. Однако судья отверг эти аргументы.
- В Белом доме назвали решение «ошибкой правосудия» и пообещали обжаловать его.
- Норм Эйзен из фонда State Democracy Defenders назвал решение суда «вехой в борьбе с незаконными действиями Маска и DOGE». Он считает, что этот случай может повлиять на дальнейшие реформы администрации Трампа.
Контекст
Администрация Трампа закрыла штаб-квартиру USAID, сняла вывеску и отправила большинство работников в оплачиваемый отпуск. Иностранных сотрудников обязали вернуться домой в течение месяца.
USAID, где работало 10 000 человек, занимались международной помощью вместе с тысячами партнеров из некоммерческих организаций. Ликвидация агентства вызвала волну критики.
Иск против действий DOGE подали более двух десятков работников и подрядчиков USAID. Они заявили, что Маск и его команда не имели права распускать подчиняющееся Конгрессу агентство, а их действия нарушили распределение полномочий в государстве.
10 марта стало известно, что Госдеп США после просмотра, продолжавшегося шесть недель, отменил 83% всех программ USAID.
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