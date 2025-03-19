Удар по Илону Маску и DOGE. Суд в США заблокировал ликвидацию USAID

Федеральный судья в США 18 марта постановил, что ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) Департаментом правительственной эффективности (DOGE) может нарушать Конституцию. Судья указал на ключевую роль Илона Маска в этом процессе и заблокировал закрытие USAID. Это решение стало одним из первых ударов по планам администрации Трампа резко сократить государственный аппарат, пишет WSJ .

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Судья Теодор Чуанг из Мэриленда приказал остановить ликвидацию USAID и восстановить доступ к электронным системам для сотрудников и подрядчиков, ранее отстраненных.

В своем решении он раскритиковал действия Илона Маска. Чуанг отметил, что миллиардер фактически возглавил DOGE без официального назначения Сенатом, что, вероятно, нарушает Конституцию США.

Судья подчеркнул, что если президенты смогут избегать контроля, поручая советникам руководить правительственными структурами, это сделает конституционные нормы только формальностью. Он также отметил нарушение DOGE требований безопасности и доступа к конфиденциальной информации USAID.

Администрация Трампа утверждала, что Маск только консультирует президента без юридических полномочий. Однако судья отверг эти аргументы.

В Белом доме назвали решение «ошибкой правосудия» и пообещали обжаловать его.

Норм Эйзен из фонда State Democracy Defenders назвал решение суда «вехой в борьбе с незаконными действиями Маска и DOGE». Он считает, что этот случай может повлиять на дальнейшие реформы администрации Трампа.

Контекст

Администрация Трампа закрыла штаб-квартиру USAID, сняла вывеску и отправила большинство работников в оплачиваемый отпуск. Иностранных сотрудников обязали вернуться домой в течение месяца.

USAID, где работало 10 000 человек, занимались международной помощью вместе с тысячами партнеров из некоммерческих организаций. Ликвидация агентства вызвала волну критики.

Иск против действий DOGE подали более двух десятков работников и подрядчиков USAID. Они заявили, что Маск и его команда не имели права распускать подчиняющееся Конгрессу агентство, а их действия нарушили распределение полномочий в государстве.

10 марта стало известно, что Госдеп США после просмотра, продолжавшегося шесть недель, отменил 83% всех программ USAID.