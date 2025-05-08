Соглашение с США не будет отдавать предпочтение американским компаниям в доступе к украинским недрам – Минэкономики

Американские компании не будут иметь преимуществ в доступе к украинским недрам из-за подписания соглашения с США. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Forbes Ukraine .

Ключевые факты

По словам Качки, директива 94/22 Европейского союза, которая требует, чтобы лицензии на развитие и добычу предоставлялись без преимуществ отдельным инвесторам, отражена в Соглашении об ассоциации с ЕС в статье 279, и ее положения «скопированы в три последних абзаца преамбулы межправительственного соглашения с США».

Заместитель министра экономики отметил, что директива отмечает недискриминационный доступ к полезным ископаемым.

В то же время идея Фонда не касается доступа к ископаемым, речь идет именно о прерогативе инвестировать в компании, которые уже получили доступ к недрам, уточнил Качка.

«То есть когда будет проходить аукцион на спецразрешение или лицензию на добычу определенного вида ископаемых – этот конкурс открыт и фонд вообще не присутствует.

В случае, если выиграла украинская компания и купила лицензию, половина этой суммы перечисляется в Фонд. Если этой компании потребуются инвестиции, чтобы этот проект развивать, она должна сначала предложить Фонду сделать такую ​​инвестицию, и окончательное решение будет за ним.

«Впрочем, в течение шести месяцев компания может предлагать партнерство и другим потенциальным инвесторам. Однако условия не должны быть лучше, чем были предложены Фонду», – добавил торговый представитель Украины.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда, президент США Дональд Трамп планирует использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в процессе переговоров. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент на конференции в институте Милкена 5 мая. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что надеется получить от соглашения с Украиной более $350 млрд. По его словам, такую ​​сумму вроде бы передал Киеву его предшественник Джо Байден «наличными и военной техникой». По словам министра финансов США Скотта Бессента, Трамп планирует использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в процессе переговоров.

Верховная Рада хочет ратифицировать соглашение о недрах с США до 9 мая и таким образом «дать сигнал» вместе с США об увеличении безопасности, сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко 6 мая.

8 мая парламент рассмотрит соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления. Фонд в случае ратификации 8 мая, на которую рассчитывают в Кабинете министров, заработает в течение недель.