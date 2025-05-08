Угода зі США не надаватиме переваги американським компаніям у доступі до українських надр – Мінекономіки

Американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через підписання угоди зі США. Про це заявив заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка в інтервʼю Forbes Ukraine .

Ключові факти

За словами Качки, директива 94/22 Європейського союзу, яка вимагає щоб ліцензії на розвиток і видобуток надавались без переваг окремим інвесторам, відображена в Угоді про асоціацію з ЄС в статті 279, і її положення «скопійовані в три останні абзаци преамбули міжурядової угоди з США».

Заступник міністра економіки зазначив, що директива наголошує на недискримінаційному доступі до корисних копалин.

Водночас ідея Фонду не стосується доступу до копалин, йдеться саме про прерогативу інвестувати в компанії, які вже отримали доступ до надр, уточнив Качка.

«Тобто коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Будуть брати участь компанії – українські, французькі, німецькі, італійські, фінські та інші», – сказав він.

У випадку, якщо виграла українська компанія і купила ліцензію, половину від цієї суми перераховується у Фонд. Якщо цій компанії будуть потрібні інвестиції, щоб цей проєкт розвивати, вона має спершу запропонувати Фонду зробити таку інвестицію і кінцеве рішення буде за ним.

«Утім впродовж шести місяців компанія може пропонувати партнерство і іншим потенційним інвесторам. Втім умови не мають бути кращі, ніж були запропоновані Фонду», – додав торговий представник України.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду, президент США Дональд Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції в інституті Мілкена 5 травня. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою». За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів.

Верховна Рада хоче ратифікувати угоду про надра зі США до 9 травня і таким чином «дати сигнал» разом із США про збільшення безпеки, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко 6 травня.

8 травня парламент розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови. Фонд у разі ратифікації 8 травня, на яку розраховують в Кабінеті міністрів, запрацює протягом тижнів.