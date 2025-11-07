Forbes Digital підписка
Венгерская Mol готова заменить до 80% российской нефти через хорватский трубопровод

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Венгерская нефтеперерабатывающая компания Mol Nyrt., единственная в стране, заявила о способности обеспечивать до 80% потребностей в нефти из источников, не связанных с Россией, посредством трубопровода из Хорватии. Об этом пишет Bloomberg 7 ноября.

  • По данным агентства, это заявление может свидетельствовать о потенциальном изменении энергетической политики Будапешта накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом.
  • В отчете компании от 7 ноября отмечается, что в случае прекращения поставок через трубопровод «Дружба» из Украины Mol сможет нарастить использование Адриатического трубопровода, покрывая почти все потребности своих НПЗ в Венгрии и Словакии. В то же время такой вариант будет предусматривать повышенные технические риски и логистические затраты.
  • Благодаря дешевой российской нефти Mol достигла более высокой маржи переработки и роста прибыли в третьем квартале. Однако ужесточение санкций США заставит компанию ускорить отказ от российских энергоносителей.

Контекст

ЕС планирует полностью прекратить импорт российских энергоносителей после 2027 года, поэтому Mol уже «осторожно продвигается» с модернизацией заводов для перехода на альтернативные сорта нефти.

Ранее Виктор Орбан не раз заявлял, что Венгрия, не имея выхода к морю, полностью зависит от российских энергоносителей. После полномасштабного вторжения России в Украину страна даже увеличила импорт российской нефти почти до 90%, воспользовавшись льготами и временным исключением из санкций ЕС.

