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Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и миру – Зеленский

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

3 хв читання

Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем – к миру, сообщил президент Владимир Зеленский 23 апреля. Он подчеркнул, что главная задача – прекратить убийства людей. Вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина не согласится на замороженный конфликт, никогда не признает оккупацию Крыма, а также потребует обязательных гарантий безопасности в случае отказа в членстве в НАТО.

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Ключевые факты

  • «Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение США 11 марта этого года. Это вполне возможно. Но возможно, когда на это идет Россия и прекращает убийства», – сказал Зеленский.
  • Он напомнил, что на Пасху наблюдалось снижение интенсивности боевых действий и отсутствие воздушных тревог, и Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным.
  • «Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами – сохранение жизней», – отметил президент.
  • Он добавил, что 23 апреля в Лондоне украинская делегация начала встречи с партнерами. «Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем – к настоящему миру. Прекращение убийств – это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны», – подчеркнул Зеленский.
  • По словам вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, Украина во время сегодняшней встречи с партнерами в Лондоне подтвердила свою позицию относительно готовности к переговорам, но не к капитуляции. Об этом она написала в соцсети Х.
  • «Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Не должно быть никакого соглашения, которое даст России более крепкую основу, необходимую ей для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью», – написала Свириденко.
  • Она добавила, что украинский народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир. «Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности – достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить крепкий мир», – подчеркнула она.

Контекст

17 апреля в Париже состоялись переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной с участием Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Тогда американская делегация представила союзникам план мирного урегулирования между Россией и Украиной, предусматривающий общие условия прекращения боевых действий и ослабление санкций против России при длительном перемирии. Предложение фактически фиксирует текущую линию фронта, оставляя большую часть оккупированных Россией украинских территорий под ее контролем, сообщили источники. Вопрос вступления Украины в НАТО также будет исключен из переговоров. По информации Bloomberg, США готовы признать контроль России над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Киевом и Москвой.

19 апреля New York Post, ссылаясь на источники, сообщила, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы на 90% поддержал мирный план США, представленный в Париже. Умеров опроверг это в интервью Sky News, заявив, что его ведомство не принимает политические решения. Forbes Ukraine проанализировал, может ли Офис президента Украины согласиться на такие условия, сравнив инсайды западных СМИ с «красными линиями» Киева.

Россия пока не дала понять, серьезно ли она относится к мирному соглашению после того, как откладывала попытки Трампа прекратить огонь и заключить соглашение. Уиткофф попытается изменить это на этой неделе, предложив последнее, лучшее предложение, которое может включать сокращение санкций, по словам чиновников.

21 апреля Путин заявил, что Кремль оценит результаты 30-часового «пасхального перемирия» перед рассмотрением более длительной паузы, продвигаемой Трампом и Зеленским. В тот же день Трамп анонсирова свой мирный план, который может предусматривать размещение европейских войск для обеспечения перемирия, пишет The New York Post.

Следующий раунд переговоров был запланирован в Лондоне, но спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио не будут участвовать. Переговоры возглавит представитель Трампа Кит Келлог.

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