Україна не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню і миру – Зеленський

Україна не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому – до справжнього миру, повідомив президент Володимир Зеленський 23 квітня. Віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила , що Україна не погодиться на заморожений конфлікт, ніколи не визнає окупацію Криму, а також потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки у випадку відмови у членстві в НАТО.

Ключові факти

«Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція США 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що на Великдень спостерігалося зниження інтенсивності бойових дій та відсутність повітряних тривог, і Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним.

«Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів», – зазначив президент.

Він додав, що 23 квітня в Лондоні українська делегація вже почала зустрічі з партнерами. «Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому – до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатися до завершення війни», – наголосив Зеленський.

За словами віцепремʼєрки – міністерки економіки Юлії Свириденко, Україна під час сьогоднішньої зустрічі з партнерами у Лондоні підтвердила свою позицію щодо готовності до переговорів, але не до капітуляції. Про це вона написала у соцмережі Х.

«Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Не повинно бути жодної угоди, яка дасть Росії міцнішу основу, необхідну їй для перегрупування та повернення з більшою жорстокістю», – написала Свириденко.

Вона додала, що український народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. «Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обовʼязкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир», – підкреслила вона.

Контекст

17 квітня в Парижі відбулися переговори щодо припинення війни між Росією та Україною за участю України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Тоді американська делегація представила союзникам план мирного врегулювання між Росією та Україною, який передбачає загальні умови припинення бойових дій і послаблення санкцій проти Росії за умови тривалого перемир’я. Пропозиція фактично фіксує поточну лінію фронту, залишаючи більшу частину окупованих Росією українських територій під її контролем, повідомили джерела. Питання вступу України до НАТО також буде виключене з переговорів. За інформацією Bloomberg, США готові визнати контроль Росії над Кримом у межах ширшої мирної угоди між Києвом і Москвою.

19 квітня New York Post, посилаючись на джерела, повідомила, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито на 90% підтримав мирний план США, представлений у Парижі. Умєров спростував це в інтерв’ю Sky News, заявивши, що його відомство не ухвалює політичних рішень. Forbes Ukraine проаналізував, чи може Офіс президента України погодитися на такі умови, порівнявши інсайди західних ЗМІ з «червоними лініями» Києва.

Росія поки не дала зрозуміти, чи вона серйозно ставиться до мирної угоди після того, як відкладала спроби Трампа припинити вогонь і укласти угоду. Віткофф спробує змінити це на цьому тижні, запропонувавши останню, найкращу пропозицію, яка може включати скорочення санкцій, за словами чиновників.

21 квітня Путін заявив, що Кремль оцінить результати 30-годинного «великоднього перемир’я» перед розглядом тривалішої паузи, яку просувають Трамп і Зеленський. Того самого дня Трамп анонсував свій мирний план, який може передбачати розміщення європейських військ для забезпечення перемир’я, пише The New York Post.

Наступний раунд переговорів було заплановано в Лондоні, але спецпосланець США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо не братимуть участі. Переговори очолить представник Трампа Кіт Келлог.