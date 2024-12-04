Україна отримає $50 млрд у межах програми G7 у найближчі тижні – Блінкен

Процедура передачі Україні $50 млрд, що будуть отримані за рахунок заморожених активів, завершується, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише «Європейська правда» 4 грудня. За його словами, є скоординований план США та ЄС щодо швидкої передачі коштів Україні.

Ключові факти

«Зараз ми на основі заморожених російських активів маємо отримати $50 млрд, які підуть до України. Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну на певний час, наступного року», – заявив він.

Блінкен у Брюсселі також оголосив, що США мають намір передати ЗСУ та Україні загалом максимально дозволений бюджетом США обсяг допомоги, вибравши передбачений $61 млрд «до останнього центу» до завершення каденції Байдена.

Передача Україні $50 млрд лягає в цю концепцію дій США.

Блінкен додав, що це один з трьох елементів, важливих для успіху України.

«Ми фокусуємося на практичних речах у допомозі Україні, на трьох питаннях. Перше – переконатися, що вона має гроші, ресурси, необхідні, щоби підтримувати її економіку. Друге – це підтримувати оборону. Третє – це мобілізація», – заявив він.

Контекст

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Завдяки цій правці Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від Росії.

4 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитну угоду між Україною та ЄС про залучення €35 млрд макрофінансової допомоги (MFA). Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.