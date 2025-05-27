США отримали від України перелік умов для досягнення миру й очікують аналогічного меморандуму від Росії. Про це заявив спеціальний представник президента США в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox News .

Деталі

«Під час розмови Трампа з Путіним трохи більше тижня тому російська сторона повідомила, що готує меморандум щодо мирного врегулювання. Ми отримали такий документ від України і тепер чекаємо на російський, щоб порівняти їх», – зазначив Келлог.

Він наголосив, що необхідно посилювати тиск на Росію, щоб спонукати її до переговорів з Україною. У разі надання меморандуму Росією планується нова зустріч для мирних перемовин, імовірно, у Женеві.

«Ми пропонували Ватикан як місце зустрічі, але росіяни відмовилися. Тож Женева може стати наступним місцем, де президенти Трамп, Зеленський і Путін обговорять усі деталі», – додав Келлог.

Контекст

16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією, які тривали трохи більше години. За даними ЗМІ, Росія вимагала виведення українських військ із певних територій для припинення вогню, погрожуючи окупувати Харківську та Сумську області.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» та питання припинення вогню. Щодо обміну досягнуто згоди, і вже проведено три такі операції.

19 травня президент США Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Після розмови Путін висловив готовність працювати над меморандумом із Україною щодо припинення вогню. Трамп зазначив, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни».

РФ продовжує розробку меморандуму щодо війни в Україні, в якому можуть бути визначені «можливі терміни» для укладення мирної угоди, заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише «Інтерфакс».

За її словами, після завершення підготовки меморандум передадуть Україні. У Кремлі сподіваються, що Київ також працює над подібним документом і надішле свої пропозиції Москві.