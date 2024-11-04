Украина в октябре экспортировала товаров на рекордные $3,8 млрд – Минэкономики

В октябре украинский экспорт в денежном эквиваленте стал рекордным за весь 2024 год. За прошлый месяц Украина экспортировала товаров более чем на $3,8 млрд – на 18,7% больше, чем в сентябре текущего года. В целом с начала года экспорт товаров составил почти $34,6 млрд, сообщила пресс-служба Минэкономики 4 ноября.

Ключевые факты

Существенный рост экспорта в октябре стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции. Экспорт агропродукции вырос в октябре по стоимости на 32,3%, а в весе – на 33,8%. Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 10,9 млн тонн, что на 26,2% больше, чем в сентябре этого года.

В октябре экспорт морским транспортом вырос на 28,2% в денежном эквиваленте и на 37,1% – в весе.

Больше всего в октябре Украина экспортировала по стоимости: масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое ($447,2 млн, или 481 300 т); кукурузу ($363,6 млн, или 1,9 млн т); пшеницу (на $318,2 млн или 1,6 млн т); соевые бобы (на $260 млн, или 675 000 т); семена рапса (на $239,2 млн, или 476 300 т); железную руду и концентраты (на $166,8 млн или 2,5 млн т).

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в Польшу, Германию, Испанию, Италию и Турцию.

В целом в октябре в страны ЕС Украина экспортировала товаров на $2,38 млрд (на 15,8% больше, чем в сентябре).

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«Учитывая текущую динамику экспорта товаров, мы с определенной осторожностью можем прогнозировать, что нынешний экспорт в денежном эквиваленте превысит прошлогодние показатели. Напомню, что он в 2023 году был на уровне $36,2 млрд. Что касается физических объемов, то за десять месяцев 2024-го мы уже экспортировали больше, чем за весь прошлый год. Это предварительно 110 млн т в целом за 10 месяцев текущего года против 100 млн т в 2023 году», – сказала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Контекст

В январе–сентябре 2024 года Украина увеличила физические объемы экспорта товаров на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 99,3 млн т, по данным Минэкономики.

Важную роль в экспорте играют порты. Украинским морским коридором более чем за год воспользовалось более 2500 судов и было транспортировано 70 млн т грузов, сообщил 18 сентября президент Владимир Зеленский.

Украина за три квартала 2024 года экспортировала 48,9 млн т агропродукции, что на 9,9 млн т, или более чем на 25%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ее стоимость выросла на $1,4 млрд, достигнув $10,5 млрд, сообщила Государственная таможенная служба 23 октября.