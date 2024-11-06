Украина увеличила добычу газа в октябре до самого высокого уровня с начала вторжения – ExPro

В текущем отопительном сезоне Украина, как и в прошлом году, будет полагаться только на украинский газ, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В октябре объемы валовой добычи природного газа выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годом – до 1,663 млрд куб. м, как свидетельствуют расчеты ExPro . Это самый высокий месячный показатель добычи с января 2022 года.

Ключевые факты

Среднесуточная валовая добыча природного газа в октябре 2024 года составила 53,6 млн куб. м, что на 1,3% больше, чем в сентябре. Также это самое высокое среднесуточное значение добычи с февраля 2022-го.

За 10 месяцев этого года Украина добыла около 15,85 млрд куб. м природного газа, что на 2% больше, чем в 2023-м, и на 2,7% больше, чем в 2022-м.

Компания «Укргаздобыча» увеличила добычу природного газа на 1,6%, до 1,24 млрд куб. м в октябре. В январе–октябре «Укргаздобыча» добыла 12,1 млрд куб. м природного газа, что на 5,4% больше, чем в 2023 году.

«Укрнафта» нарастила добычу газа на 4,6%, до 96,4 млн куб. м в октябре. Она добыла 967 млн куб. м природного газа за 10 месяцев, это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Частные компании увеличили объемы добычи газа на 4,4% по сравнению с прошлым годом, до 324 млн куб. м. В общей сложности частные компании добыли 2,75 млрд куб. м природного газа за январь-октябрь, что на 12% меньше, чем в 2023-м.

По прогнозам ExPro, объемы валовой добычи природного газа в Украине по итогам года могут возрасти на 2,2%, или 420 млн куб. м, до 19,1 млрд куб. м.

Контекст

Этот отопительный сезон Украина будет проходить только на собственном газе. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, на грядущую зиму у Украины достаточно собственных энергетических ресурсов. Запасов газа в подземных хранилищах достаточно для бытовых потребителей, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.

Компании Группы «Нафтогаз» – АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» – должны были продолжить в этом году увеличивать добычу, в частности до 15 млрд куб. м. По словам главы Алексея Чернышова, этого будет вполне достаточно для того, чтобы покрыть потребности Украины в части регулируемых сегментов.

За три квартала «Укргаздобыча» и «Укрнафта» добыли более 11 млрд куб. м товарного газа. Это на 0,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период в прошлом году.