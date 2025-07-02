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Украинская компания Skyeton запустит производство беспилотников в Великобритании

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

БПЛА Raybird /с сайта компании Skyeton

БПЛА Raybird Фото с сайта компании Skyeton

Украинская компания Skyeton, производитель разведывательного авиационного комплекса Raybird, и британская Prevail Partners создают совместное предприятие Skyeton Prevail Solutions для серийного производства и интеграции беспилотников в Великобритании. Об этом говорится в заявлении компаний от 2 июля.

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Подробности

  • Предприятие будет заниматься серийным производством Raybird – БПЛА класса 1 по стандартам НАТО с модульной конструкцией, включающей камеры, SAR-радар и локатор радиочастот.
  • Skyeton предоставит технологии и обновления на основе боевого опыта в Украине, а Prevail Partners обеспечит интеграцию систем и соответствие стандартам НАТО.
  • Совместное предприятие будет масштабировать производство для ВСУ, британских вооруженных сил и других стран Запада, сосредоточившись на снижении расходов из-за локализации, усилении поставок для ВСУ, выходе на международный рынок и поддержке Strategic Defence Review и Британского центра беспилотников.

Контекст

Skyeton, ведущий производитель разведывательных беспилотников для военных операций, основан Александром Степурой. Компания производит комплексы ACS‐3 (Raybird‐3 в гражданской версии), находящиеся на вооружении ВСУ с 2018 года.

Каждый комплекс, включающий в себя три самолета, портативную наземную станцию ​​управления, антенную систему, пусковую установку, камеру, фотоаппарат и радары, стоит $1,2 млн.

Raybird высоко оценили в ВСУ: если в 2022 году Skyeton поставил армии восемь комплексов, то в 2023-м уже 45. С 2021 года доход компании вырос в 32 раза, достигнув 1,8 млрд грн.

Skyeton является крупнейшим бизнесом в группе компаний Karbon, основанной Степурой в 1997 году. В 2023 году группа, объединяющая около десяти бизнесов, получила около 3 млрд грн дохода. Кроме беспилотников, Karbon производит платежные терминалы, вендинговые аппараты, проектирует солнечные электростанции, производит автоматизированные контейнерные АЗС и занимается строительством модульных домов.

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