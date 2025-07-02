Українська компанія Skyeton, виробник розвідувального авіаційного комплексу Raybird, та британська Prevail Partners створюють спільне підприємство Skyeton Prevail Solutions для серійного виробництва та інтеграції безпілотників у Великій Британії. Про це йдеться у заяві компаній від 2 липня.

Деталі

Підприємство займатиметься серійним виробництвом Raybird – БПЛА класу 1 за стандартами НАТО з модульною конструкцією, що включає камери, SAR-радар і локатор радіочастот.

Skyeton надасть технології та оновлення на основі бойового досвіду в Україні, а Prevail Partners забезпечить інтеграцію систем і відповідність стандартам НАТО.

Спільне підприємство масштабуватиме виробництво для ЗСУ, британських збройних сил та інших країн Заходу, зосередившись на зниженні витрат через локалізацію, посиленні постачання для ЗСУ, виході на міжнародний ринок і підтримці Strategic Defence Review та Британського центру безпілотників.

Контекст

Skyeton, провідний виробник розвідувальних безпілотників для військових операцій, був заснований Олександром Степурою. Компанія виготовляє комплекси ACS‐3 (Raybird‐3 у цивільній версії), які перебувають на озброєнні ЗСУ з 2018 року.

Кожен комплекс, що включає три літаки, портативну наземну станцію керування, антенну систему, пускову установку, камеру, фотоапарат і радари, коштує $1,2 млн.

Raybird високо оцінили в ЗСУ: якщо у 2022 році Skyeton поставив армії вісім комплексів, то у 2023-му вже 45. З 2021 року дохід компанії зріс у 32 рази, досягнувши 1,8 млрд грн.

Skyeton є найбільшим бізнесом у групі компаній Karbon, заснованій Степурою у 1997 році. У 2023 році група, що об’єднує близько десяти бізнесів, отримала приблизно 3 млрд грн доходу. Окрім безпілотників, Karbon виготовляє платіжні термінали, вендингові апарати, проєктує сонячні електростанції, виробляє автоматизовані контейнерні АЗС та займається будівництвом модульних будинків.