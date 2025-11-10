Украинский инвестиционный синдикат Toloka.vc стал инвестором Alice Technologies – стартапа из Кремниевой долины, создавшего первый в мире генеративный строительный симулятор на базе искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы синдиката.

Подробности

Платформа Alice моделирует тысячи вариантов выполнения инфраструктурных и промышленных проектов, беря во внимание ресурсы, логистику, сроки и бюджет.

Благодаря Alice строительные компании сокращают время планирования и существенно экономят средства: в среднем $12,1 млн на проекте стоимостью $100 млн и 128 дней строительства. Технология уже используется на объектах с общим бюджетом более $115 млрд. Платформа интегрируется с Oracle Primavera P6 и Microsoft Project.

В Toloka.vc уверены: Alice – это не очередной инструмент, а настоящий прорыв, помогающий застройщикам одновременно решать три ключевые проблемы – бюджет, сроки и планирование. ИИ позволяет в реальном времени тестировать разные сценарии и выбирать оптимальный путь реализации проекта.

Контекст

Toloka.vc основана в 2023 году Тарасом Кириченко, Игорем Шойфой и Александром Колбом. За первый год работы синдикат привлек более 1700 инвесторов и вложил более $20 млн в быстрорастущие стартапы.

Toloka фокусируется на проектах с глобальным потенциалом: компании, которые могут масштабироваться по всему миру, выйти на IPO или стать привлекательной целью для стратегического приобретения.