Украинский венчурный синдикат Toloka инвестировал в Portoro. Что это за компания?

Украинский венчурный синдикат Toloka инвестировал $1,7 млн ​​в Portoro, разработавшую решение для поиска краткосрочной аренды элитного жилья в США. Об этом говорится в пресс-релизе.

Ключевые факты

«В рамках соглашения Toloka заняла место наблюдателя в совете директоров Portoro, что позволяет синдикату быть вовлеченным в стратегические решения компании», – говорится в релизе.

Стартап Portoro получил $2,7 млн ​​валового дохода (GBV), приводятся данные в пресс-релизе. В 2024-м цифра выросла в десять раз – до $28,9 млн.

Portoro объединяет на платформе виллы, дома и апартаменты в курортных регионах под единым управлением, предлагая комиссию по управлению от 16% до 30% в зависимости от рынка.

Контекст

Toloka.vc – это украинский венчурный синдикат, основанный в 2023 году Тарасом Кириченко, Игорем Шойфотом и Александром Колбом. Toloka осуществила 17 инвестиций на сумму свыше $17 млн.

Она инвестирует от $250 000 до $1,5 млн в компании на стадии роста. Минимальный входной билет для ангела – $5000. С каждого чека синдиката взимается 4,5–8,5% за юридическое и менеджерское обслуживание сделки. Синдикат объединяет более 1000 частных инвесторов.