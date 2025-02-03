Украинцы за год купили лекарств и диетических добавок на 195 млрд грн

Аптечные продажи в натуральном выражении увеличились на 1% в 2024 по сравнению с показателями предыдущего года, в денежном — на 19%, говорится в исследовании apteka.ua. Лидерами по объемам продаж стали три украинских компании – Farmak, «Дарница» и «Киевский витаминный завод».

Ключевые факты

Диетические добавки продаются быстрее всего среди товаров «аптечной корзины» – за 2024 год их продажи выросли на 28% в деньгах и на 13% в штуках, отмечают аналитики Apteka.ua.

5 декабря ВР приняла законопроект №11389 о регулировании производства и обращения пищевых добавок. После вступления его в силу рост продаж диетических добавок может замедлиться.

Средняя цена упаковки товаров «аптечной корзины» выросла на 17,7% и составила 150,4 грн. Самыми дорогими остаются диетические добавки (188 грн за упаковку), лекарства стоят в среднем 182,3 грн, косметика – 156,7 грн, медизделия – 41,6 грн.

В 2024 году лидером рынка осталась компания Farmak, доля рынка которой занимает 5,77%. Ее продажи выросли на 24,15%. На втором месте «Дарница» с долей рынка 4,84%. Ее рост составил 18,59%

«Киевский витаминный завод» поднялся с восьмого места в 2022 году на третье в 2024 году, увеличив свою долю до 3,26%. Прирост продаж – 21,49%.

В пятерке также корпорация «Артериум» с долей 3,19% и приростом продаж 20,74% и швейцарская Acino, опустившаяся с 2022 года с третьего на пятое место. Ее доля сейчас составляет 3,15%, рост продаж – 15,82%.

Лидерами по объемам розничных продаж среди брендов лекарственных средств стали Нурофен, Ксарелто и Нимесил.

По прогнозам экспертов, объемы аптечных продаж лекарств в денежном выражении возрастут на 16,1% в 2025 году.

Контекст

После резкого скачка в 2022–2023 годах из-за российского вторжения, перебоев со снабжением и инфляции в 2024-м подорожание составило лишь 10,8% по сравнению с почти 19% в прошлом году, свидетельствуют данные сервиса по доставке и бронированию лекарств Liki24.com, представленные в декабре. Рост стоимости лекарств в 2024-м снизился почти до темпов 2021 года (9,31%), когда рыночные условия были более стабильными.

В 2023 году продажи фармацевтической продукции, а также импорта и экспорта повысились, сообщала фармацевтическая компания «Дарница». Продажи лекарства в Украине выросли на 25%, большинство проданных лекарств – украинского производства, если считать в упаковках, а если в деньгах, то импортные. Украинцы больше всего купили противовоспалительных и противоревматических средств – на 9,4 млрд грн. Но больше всего выросли продажи средств против болезней полости носа – почти на 38%.