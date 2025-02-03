Українці за рік купили ліків і дієтичних добавок на 195 млрд грн

Аптечні продажі в натуральному вираженні збільшились на 1% у 2024-му проти показників попереднього року, у грошовому – на 19%, йдеться в дослідженні apteka.ua. Лідерами за обсягами продажу стали три українські компанії – Farmak, «Дарниця» і «Київський вітамінний завод».

Ключові факти

Дієтичні добавки продаються найшвидше серед товарів «аптечного кошика» – за 2024 рік їх продаж зріс на 28% у грошах і на 13% у штуках, відмічають аналітики Apteka.ua.

5 грудня ВР ухвалила законопроєкт №11389 про регулювання виробництва та обігу харчових добавок. Після його набуття чинності зростання продажів дієтичних добавок може сповільнитися.

Середня ціна упаковки товарів «аптечного кошика» зросла на 17,7% і склала 150,4 грн. Найдорожчими залишаються дієтичні добавки (188 грн за упаковку), ліки коштують у середньому 182,3 грн, косметика – 156,7 грн, медвироби – 41,6 грн.

У 2024 році лідером ринку залишилася компанія Farmak, частка ринку якої займає 5,77%. Її продажі зросли на 24,15%. На другому місці «Дарниця» з часткою ринку 4,84%. Її зростання склало 18,59%

«Київський вітамінний завод» піднявся з восьмого місця у 2022 році на третє у 2024-му, збільшивши свою частку до 3,26%. Приріст продажів – 21,49%.

У п’ятірці також корпорація «Артеріум» із часткою 3,19% і приростом продажів 20,74% та швейцарська Acino, яка з 2022 року опустилась з третього на пʼяте місце. Її частка зараз становить 3,15%, зростання продажів – 15,82%.

Лідерами за обсягами роздрібного продажу серед брендів лікарських засобів стали Нурофєн, Ксарелто та Німесил.

За прогнозами експертів, обсяги аптечного продажу ліків у грошовому вираженні зростуть на 16,1% у 2025 році.

Контекст

Після різкого стрибка у 2022–2023 роках через російське вторгнення, перебої з постачанням та інфляцію в 2024-му подорожчання становило лише 10,8% проти майже 19% минулого року, свідчать дані сервісу з доставки та бронювання ліків Liki24.com, представлені в грудні. Зростання вартості ліків у 2024-му знизилося майже до темпів 2021 року (9,31%), коли ринкові умови були стабільнішими.

У 2023 році продажі фармацевтичної продукції, а також імпорту та експорту підвищилися, повідомляла фармацевтична компанія «Дарниця». Продажі ліків в Україні зросли на 25%, більшість проданих ліків – українського виробництва, якщо рахувати в упаковках, а якщо в грошах, то імпортні. Українці найбільше купили протизапальних і протиревматичних засобів – на 9,4 млрд грн. Але найбільше зросли продажі засобів проти хвороб порожнини носа – майже на 38%.