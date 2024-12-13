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Правительство утвердило условия продажи «Мотордеталь-Конотоп». Раньше завод принадлежал российскому сенатору Калашнику

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабинет министров утвердил условия продажи государственной доли в размере 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Мотордеталь-Конотоп» на электронном аукционе, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 13 декабря.

Предприятие является одним из самых крупных производителей поршневых колец на территории Украины и поставляет свою продукцию как на внутренний рынок, так и экспорт.

Ключевые факты

  • Правительство утвердило, что средства, полученные от продажи государственной доли в уставном капитале «Мотордеталь-Конотоп», зачисляются в государственный бюджет.
  • Предполагается, что деньги будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Контекст

ООО «Мотордеталь-Конотоп» – украинское предприятие Сумской области, специализирующееся на производстве поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. В структуру производства входят чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха.

Клиентами предприятия являются известные компании, в частности Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Доход предприятия за 2022 год превысил 334 млн грн, чистый убыток за отчетный период составляет более 20 млн грн. Активы компании на конец 2022-го оценивались в 299 млн грн, обязательства – 212 млн грн.

Предприятие было передано в управление ФГИ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До этого ООО «Мотордеталь-Конотоп» принадлежало подсанкционному сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашнику.

26 сентября Фонд госимущества принял решение о приватизации «Мотордеталь-Конотоп» путем продажи на онлайн-аукционе, который состоится в электронной торговой системе «Prozorro.Продажи». Аукционная комиссия установила стартовую цену на уровне 278,5 млн грн.

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