Уряд затвердив умови продажу «Мотордеталь-Конотоп». Раніше завод належав російському сенатору Калашникову

Кабінет міністрів затвердив умови продажу державної частки розміром 100% у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп» на електронному аукціоні, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 13 грудня.
Підприємство є одним із найбільших виробників поршневих кілець на території України і постачає свою продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт.
Ключові факти
- Уряд закріпив, що кошти, отримані від продажу державної частки у статутному капіталі «Мотордеталь-Конотоп», зараховуються до державного бюджету.
- Передбачено, що гроші будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Контекст
ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» – українське підприємство на Сумщині, яке спеціалізується на виробництві поршневих кілець для двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.
Клієнтами підприємства є відомі компанії, зокрема, Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.
Дохід підприємства за 2022 рік перевищив 334 млн грн, чистий збиток за звітний період становить понад 20 млн грн. Активи компанії на кінець 2022-го оцінювалися у 299 млн грн, зобовʼязання – 212 млн грн.
Підприємство було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» належав підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашнику.
26 вересня Фонд держмайна ухвалив рішення про приватизацію «Мотордеталь-Конотоп» шляхом продажу на онлайн-аукціоні, який відбудеться в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». Аукціонна комісія встановила стартову ціну на рівні 278,5 млн грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.