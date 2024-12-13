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Уряд затвердив умови продажу «Мотордеталь-Конотоп». Раніше завод належав російському сенатору Калашникову

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабінет міністрів затвердив умови продажу державної частки розміром 100% у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп» на електронному аукціоні, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 13 грудня.

Підприємство є одним із найбільших виробників поршневих кілець на території України і постачає свою продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Ключові факти

  • Уряд закріпив, що кошти, отримані від продажу державної частки у статутному капіталі «Мотордеталь-Конотоп», зараховуються до державного бюджету.
  • Передбачено, що гроші будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Контекст

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» – українське підприємство на Сумщині, яке спеціалізується на виробництві поршневих кілець для двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Клієнтами підприємства є відомі компанії, зокрема, Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Дохід підприємства за 2022 рік перевищив 334 млн грн, чистий збиток за звітний період становить понад 20 млн грн. Активи компанії на кінець 2022-го оцінювалися у 299 млн грн, зобовʼязання – 212 млн грн.

Підприємство було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» належав підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашнику.

26 вересня Фонд держмайна ухвалив рішення про приватизацію «Мотордеталь-Конотоп» шляхом продажу на онлайн-аукціоні, який відбудеться в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». Аукціонна комісія встановила стартову ціну на рівні 278,5 млн грн.

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