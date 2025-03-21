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В Одесі через атаку дронів пошкоджено кілька торгових центрів

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

обстріл Одеси /ДСНС України

Внаслідок атаки горів ТЦ Romstal, магазини, автосервіс і торгові павільони навколо. Фото ДСНС України

У ніч на 21 березня російські дрони атакували Одесу, спричинивши пожежі та пошкодження кількох торговельних центрів. Постраждали цивільні обʼєкти, серед поранених – троє підлітків, повідомляє ДСНС Одещини.

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Ключові факти

  • Внаслідок атаки горів ТЦ Romstal, магазини, автосервіс і торгові павільони навколо.
  • Незначних пошкоджень зазнав фасад ТЦ «Епіцентр».
  • Гасінням займалися понад 70 рятувальників і 22 одиниці техніки, долучилися волонтери.
  • Квартал у зоні удару перекритий, рух транспорту ускладнений.
У ніч на 21 березня російські дрони атакували Одесу

У ніч на 21 березня російські дрони атакували Одесу

У ніч на 21 березня російські дрони атакували Одесу

У ніч на 21 березня російські дрони атакували Одесу

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Контекст

Після переговорів Трампа і Путіна Росія запустила по Україні 145 дронів.

18 березня лідери США та РФ, Дональд Трамп і Володимир Путін, провели телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. Президенти домовилися уникати атак на енергетичні об’єкти та розпочати консультації про встановлення режиму тиші на морських територіях. 

Однак Путін відкинув ідею повного припинення бойових дій, заявивши, що «ключовою умовою» для завершення війни є припинення військової підтримки України, включно з наданням розвідувальних даних.

11 березня Росія обстріляла склад логістичної компанії Delivery в Сумах.

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