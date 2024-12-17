Великобритания предоставляет Украине $44 млн на восстановление энергетики и вводит новые санкции против «теневого флота» РФ

Великобритания выделила £35 млн ($44 млн) в качестве чрезвычайной помощи Украине для восстановления энергосистемы и поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время зимы, сообщает пресс-служба британского правительства 17 декабря. Также вводятся новые санкции против судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть.

Ключевые факты

Премьер-министр Кир Страмер объявил о новых санкциях и чрезвычайной поддержке в размере £35 млн для Украины, поскольку Россия продолжает атаковать критически важную инфраструктуру.

Пакет финансовой поддержки включает выделение £20 млн в поддержку экстренных потребностей в энергетике, проведение ремонта электросети и предоставление дополнительных мощностей по выработке электроэнергии и критически важной защите энергетической инфраструктуры. Сюда входит проект по производству дополнительных 20 МВт электроэнергии, что позволит обеспечить электроэнергией до 20 000 домов.

Еще £15 млн пойдут на гуманитарную поддержку тем, кто больше всего в этом нуждается. В частности, £5 млн уйдут в ЮНИСЕФ на обеспечение предметов первой необходимости. Через Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будет выделено £10 млн для предоставления более 21 000 семей срочных комплектов теплозащиты, ремонта жилья и дополнительных денежных выплат на зиму, а также генераторов для местных центров коллективного размещения.

Великобритания также усиливает свою поддержку Украины, вводя новые санкции, направленные на энергетический сектор России.

Сегодняшние санкции направлены против 20 судов «теневого флота», перевозящих нелегальную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждое из которых перевезло более 4 млн баррелей российской нефти в 2024 году.

«Эти новые меры еще больше опустошат военную казну Путина, ограничив доходы от продажи нефти, в которых он так отчаянно нуждается для подпитки своей незаконной войны…», – говорится в сообщении правительства.

Контекст

Великобритания ввела санкции против более 100 судов, перевозящих российские энергоносители, включая 93 нефтяных танкера. Это больше, чем любая другая страна. Накануне Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония договорились о новом партнерстве по борьбе с судами «теневого флота» на балтийском маршруте.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после 12 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.