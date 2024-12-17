Великобритания предоставляет Украине $44 млн на восстановление энергетики и вводит новые санкции против «теневого флота» РФ

Великобритания выделила £35 млн ($44 млн) в качестве чрезвычайной помощи Украине для восстановления энергосистемы и поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время зимы, сообщает пресс-служба британского правительства 17 декабря. Также вводятся новые санкции против судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть.
Ключевые факты
- Премьер-министр Кир Страмер объявил о новых санкциях и чрезвычайной поддержке в размере £35 млн для Украины, поскольку Россия продолжает атаковать критически важную инфраструктуру.
- Пакет финансовой поддержки включает выделение £20 млн в поддержку экстренных потребностей в энергетике, проведение ремонта электросети и предоставление дополнительных мощностей по выработке электроэнергии и критически важной защите энергетической инфраструктуры. Сюда входит проект по производству дополнительных 20 МВт электроэнергии, что позволит обеспечить электроэнергией до 20 000 домов.
- Еще £15 млн пойдут на гуманитарную поддержку тем, кто больше всего в этом нуждается. В частности, £5 млн уйдут в ЮНИСЕФ на обеспечение предметов первой необходимости. Через Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будет выделено £10 млн для предоставления более 21 000 семей срочных комплектов теплозащиты, ремонта жилья и дополнительных денежных выплат на зиму, а также генераторов для местных центров коллективного размещения.
- Великобритания также усиливает свою поддержку Украины, вводя новые санкции, направленные на энергетический сектор России.
- Сегодняшние санкции направлены против 20 судов «теневого флота», перевозящих нелегальную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждое из которых перевезло более 4 млн баррелей российской нефти в 2024 году.
- «Эти новые меры еще больше опустошат военную казну Путина, ограничив доходы от продажи нефти, в которых он так отчаянно нуждается для подпитки своей незаконной войны…», – говорится в сообщении правительства.
Контекст
Великобритания ввела санкции против более 100 судов, перевозящих российские энергоносители, включая 93 нефтяных танкера. Это больше, чем любая другая страна. Накануне Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония договорились о новом партнерстве по борьбе с судами «теневого флота» на балтийском маршруте.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после 12 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.
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