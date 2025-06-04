Великобритания обязалась передать Украине 100 000 дронов к апрелю 2026 года, концу текущего финансового года, отмечая, что беспилотники кардинально изменили современные войны. Об этом пишет Reuters 4 июня.

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По данным агентства, объем поставок БПЛА в 10 раз превышает предыдущие.

Пакет беспилотников на 350 млн фунтов ($473 млн) является частью масштабной программы военной поддержки Украины на 4,5 млрд фунтов.

Министр обороны Джон Гили объявит о новых обязательствах на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе 4 июня. «Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставляя в этом году еще сотни тысяч дронов и завершив важный этап поставок артиллерийских боеприпасов», – отметил Гили перед встречей.

Сообщается, что поставка 140 000 артиллерийских снарядов из Великобритании завершилась в январе.

Помимо дронов, Великобритания выделит 247 млн ​​фунтов на обучение украинских военных в этом году.

Контекст

2 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал масштабную реформу Вооруженных сил, направленную на повышение боевой готовности армии в условиях растущих глобальных угроз и нестабильности.

Стармер отметил, что новая оборонная стратегия основывается на трех ключевых принципах: обеспечение полной боевой готовности, усиление позиций Великобритании в НАТО и внедрение инноваций в ускоренном темпе, характерном для военного времени. «Лучший способ избежать войны – быть готовым к ней», – подчеркнул он.

Реформа включает инвестиции в размере $20 млрд в модернизацию ядерного арсенала и строительство 12 новых атомных подлодок в рамках соглашения AUKUS с США и Австралией с планом введения одной субмарины каждые 18 месяцев.

Кроме того, предполагается создание шести новых заводов для производства боеприпасов, чтобы обеспечить стабильную оборонную поставку, закупка 7000 дальнобойных ракет, а также инвестиции в системы противовоздушной и противоракетной обороны, кибербезопасность и запасы вспомогательного оборудования.