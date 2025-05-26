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Velta Holding планирует реконструкцию и капремонт горно-обогатительного титанового комплекса на базе Бирзуловского месторождения ильменитовых руд в Кировоградской области.

«Мы продолжаем системно выполнять обязательства перед партнерами. Это финансирование – не только ресурс для развития, но и четкий сигнал международного доверия украинским компаниям», – отметил Андрей Бродский, президент Velta Holding.

В период с 2022 по 2024 год Velta направляла все доступные финансовые ресурсы в поддержку армии и на решение вызовов, связанных с войной, что заставляло откладывать капитальные ремонты и модернизацию производства, отмечается в пресс-релизе.

Traxys, один из мировых лидеров в сфере торговли минералами и металлами, является партнером «Велты» более 10 лет. Это позволило компании закрепить свои позиции на американском рынке и стать поставщиком титанового сырья одному из крупнейших мировых изготовителей диоксида титана в Северной Америке.

В 2020 году Traxys и Velta подписали 5-летний контракт на $100 млн, который был успешно реализован.

Контекст

Velta Holding – украинская горнодобывающая компания, специализирующаяся на добыче и переработке титановых руд. Компания имеет спецразрешения на Бирзуловское и Лекаревское месторождения ильменитовых руд.

Из-за войны бизнес сталкивается со многими вызовами: энергетическими, кадровыми, логистическими, поэтому закончили год не так, как хотели. Основная проблема – нехватка финансирования. Украинский добывающий бизнес нуждается в западных инвестициях, но для этого инвесторы требуют стабильных правил игры и правовых гарантий, пояснил Бродский в интервью Forbes Ukraine.

В прошлом году выручка украинской «дочки» – ООО ПКФ «Велта» – сократилась более чем на 25%, до 1,07 млрд грн, по данным «Опендатабот». Убыток компании достиг 780 млн грн.

США на 100% импортируют титановую губку, которая является основой для производства авиационных деталей, оружия и медицинских имплантов. Главные поставщики – Япония и Саудовская Аравия, но 70% мирового производства титановой губки контролирует Китай.

США хотят уменьшить зависимость от Китая, и Украина, обладая одними из самых больших запасов титана в Европе, имеет реальный шанс вытеснить российский титан с рынка США и ЕС, убежден Бродский. По его словам, «Велта» экспортирует до 100% своей продукции, из которых 50% идет в Европу, а остальное – в США.