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Velta Holding залучила фінансування від американського трейдера для розвитку титанового виробництва

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Velta Holding залучила фінансування від американського трейдера для розвитку титанового виробництва /пресслужба Velta Holding

пресслужба Velta Holding

Трейдингова транснаціональна група Traxys Group надала $2 млн передекспортного фінансування Velta Holding – українському виробнику титанової сировини. Кошти спрямують на модернізацію виробництва в Кіровоградській області, йдеться в повідомленні компанії.

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Деталі

  • Velta Holding планує реконструкцію та капремонт титанового гірничо-збагачувального комплексу на базі Бирзулівського родовища ільменітових руд у Кіровоградській області.
  • «Ми продовжуємо системно виконувати зобов’язання перед партнерами. Це фінансування – не лише ресурс для розвитку, а й чіткий сигнал міжнародної довіри до українських компаній», – зазначив Андрій Бродський, президент Velta Holding.
  • У період 2022–2024 року Velta спрямовувала всі доступні фінансові ресурси на підтримку армії та вирішення викликів, пов’язаних із війною, що змушувало відкладати капітальні ремонти та модернізацію виробництва, зазначається в пресрелізі.
  • Traxys, один зі світових лідерів у сфері торгівлі мінералами та металами, є партнером «Велти» понад 10 років. Це дозволило компанії закріпити свої позиції на американському ринку та стати постачальником титанової сировини одному з найбільших світових виробників діоксиду титану в Північній Америці. 
  • У 2020 році Traxys та Velta підписали 5-річний контракт на $100 млн, який було успішно реалізовано.

Контекст

Velta Holding – українська гірничодобувна компанія, що спеціалізується на видобутку та переробці титанових руд. Компанія має спецдозволи на Бирзулівське та Лікарівське родовища ільменітових руд. 

Через війну бізнес стикається з багатьма викликами: енергетичними, кадровими, логістичними, тож закінчили рік не так, як хотіли. Основна проблема – брак фінансування. Український видобувний бізнес потребує західних інвестицій, але для цього інвестори вимагають стабільних правил гри та правових гарантій, пояснив Бродський в інтерв’ю Forbes Ukraine

Торік виторг української «дочки» – ТОВ ВКФ «Велта» – скоротився на понад 25%, до 1,07 млрд грн, за даними «Опендатабот». Збиток компанії сягнув 780 млн грн.    

Cполучені Штати на 100% імпортують титанову губку, яка є основою для виробництва авіаційних деталей, зброї та медичних імплантів. Головні постачальники – Японія та Саудівська Аравія, але 70% світового виробництва титанової губки контролює Китай. 

США хочуть зменшити залежність від Китаю, і Україна, володіючи одними з найбільших запасів титану в Європі, має реальний шанс витіснити російський титан з ринку США та ЄС, переконаний Бродський. За його словами, «Велта» експортує до 100% своєї продукції, з яких 50% іде в Європу, а решта – в США.

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