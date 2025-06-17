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Производители одежды «Фаренгейт» и Danaya пострадали в результате ночной атаки на Киев

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

Компании «Фаренгейт» и Danaya, специализирующиеся на производстве одежды, сообщили о повреждении своих производственных мощностей в результате российской атаки на Киев в ночь на 17 июня.

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Ключевые факты

  • В ходе очередной ракетной атаки на Киев пострадало производство компании «Фаренгейт». «Удар пришелся по месту, где мы годами создавали одежду для всех и каждого, в том числе для наших военных», – говорится в сообщении компании в Х. «Отменяем все текущие заказы и приостанавливаем прием новых. Призываем поддержать Силы обороны – сегодня это самое важное», – добавили в «Фаренгейте».
  • Под обстрел попал также изготовитель одежды Danaya. «Здесь было производство, пока не пришел е***ный русский мир», – написала в Facebook основательница бренда Богдана Яровая.
Facebook-профіль Dana Yarovaya

Производитель одежды Danaya пострадал от российского обстрела Фото Facebook-профіль Dana Yarovaya

Контекст

«Фаренгейт» работает на рынке с 2009 года, говорится на официальном сайте компании. В период полномасштабной войны «Фаренгейт» переориентировал значительную часть производства на нужды военных.

Бренд Danaya принадлежит Дане Яровой, работавшей в антикоррупционном совете при Минобороны и советницей двух заместителей министра обороны Рустема Умерова. С марта 2014 года Яровая переформатировала свой бизнес по производству детской одежды, чтобы шить одежду и для военных.

В ночь на 17 июня Россия атаковала Киев ракетами и БПЛА, воздушная тревога в Киеве длилась почти девять часов. В результате обстрела погибли 14 человек, количество пострадавших постоянно растет и уже достигло 114 человек.

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