Компанії «Фаренгейт» і Danaya, що спеціалізуються на виробництві одягу, повідомили про пошкодження своїх виробничих потужностей унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 17 червня.

Ключові факти

Під час чергової ракетної атаки на Київ постраждало виробництво компанії «Фаренгейт». «Удар прийшовся по місцю, де ми роками створювали одяг для всіх і кожного, в тому числі для наших військових», – йдеться в повідомленні компанії у Х. «Скасовуємо всі поточні замовлення та призупиняємо прийом нових. Закликаємо підтримати Сили оборони – сьогодні це найважливіше», – додали у «Фаренгейті».

Під обстріл потрапив також виробник одягу Danaya. «Тут було виробництво, доки не прийшов й***ний руський мир», – написала у Facebook засновниця бренду Богдана Ярова.

Виробник одягу Danaya постраждав від російського обстрілу Фото Facebook-профіль Dana Yarovaya

Контекст

«Фаренгейт» працює на ринку з 2009 року, йдеться на офіційному сайті компанії. У період повномасштабної війни «Фаренгейт» переорієнтував значну частину виробництва на потреби військових.

Бренд Danaya належить Дані Яровій, яка працювала в антикорупційній раді при Міноборони і радницею двох заступників міністра оборони Рустема Умєрова. З березня 2014 року Ярова переформатувала свій бізнес із виробництва дитячого одягу, аби шити одяг і для військових.

У ніч на 17 червня Росія атакувала Київ ракетами та БпЛА, повітряна тривога у Києві тривала майже дев’ять годин. Внаслідок обстрілу загинули 14 людей, кількість постраждалих постійно зростає і вже сягнула 114 осіб.