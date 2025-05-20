Польские производители цемента требуют ограничить украинский импорт, выросший на 3000%

Ассоциация производителей цемента Польши (SPC) обратилась в Еврокомиссию с просьбой ограничить импорт украинского цемента в рамках торгового соглашения ЕС с Украиной, пишет Business Insider .

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Предлагается установить квоту на уровне 360 000 т в год, что вдвое меньше объема импорта 2024 года (652 300 т).

Импорт цемента из Украины в Польшу вырос на 3000% за 2019–2024 годы, достигнув 652 300 т в 2024 году. Такие данные приводит Налоговая палата, прогноз на 2025 год составляет более 1 млн т.

Влодзимеж Холуй, член правления SPC и президент CEMEX Polska, назвал это недобросовестной конкуренцией, особенно в приграничных Подкарпатском и Люблинском воеводствах, поскольку, по его словам, производители вне ЕС, в частности из Украины, не платят за выбросы CO2, в отличие от европейских компаний.

SPC предлагает усовершенствовать механизм CBAM для введения таможенных пошлин на импорт цемента с 2026 года и установить квоты.

Контекст

В 2022 году производство цемента в Украине резко сократилось из-за уменьшения внутреннего спроса – до 5,4 млн т против 11 млн т годом ранее. Однако в 2023–2024 годах отрасль продемонстрировала стабилизацию: было произведено соответственно 7,4 млн и 7,97 млн т цемента, свидетельствуют данные ассоциации «Укрцемент».

Эксперты считают, что нынешний уровень в 8 млн т – это максимальный объем производства в условиях войны. После ее окончания и начала масштабного восстановления этот показатель может вырасти до 12 млн т, но таких объемов следует ожидать не раньше третьего-четвертого года восстановления.

На фоне пониженного внутреннего спроса активизировался экспорт.

Глава «Укрцемента» Павел Качур отмечает, что именно экспорт поддерживает отрасль в военный период. «Мы постоянно обращаемся к соседям: как только внутренний спрос восстановится, мы снова переориентируемся на украинские строительные площадки, и вопрос импорта вновь станет актуальным», – подчеркнул он.

По оценке экспертов, если финансирование проектов восстановления будет происходить преимущественно за счет средств ЕС, возможен рост импорта цемента из европейских стран, в первую очередь для нужд инфраструктуры.