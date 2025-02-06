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Выручка сети Comfy за 2024 год достигла $1 млрд

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

В 2024 году Comfy фокусировалась на масштабировании бизнеса и обновлении сети

В 2024 году Comfy фокусировалась на масштабировании бизнеса и обновлении сети

Выручка одного из лидеров украинского ритейла электроники и бытовой техники Comfy в 2024 году впервые достигла $1 млрд. Компания впервые уплатила 2 млрд грн налогов – почти вдвое больше, чем в прошлом, говорится в пресс-релизе компании.

Ключевые факты

  • На динамику показателей компании повлияли фокусы на масштабирование бизнеса и обновление формата и сети, отмечают в пресс-службе.
  • За год Comfy открыл восемь новых магазинов в регионах, в частности во Львове, Виннице и прифронтовом Запорожье. Еще три магазина – в Днепре, Кривом Роге и Ирпене – восстановил после того, как они пострадали в результате ударов российских ракет.
  • Сеть обновила все существующие магазины под изменение спроса и поведения клиентов и ассортимента. Переформатирование включало в себя обновление зоны выдачи интернет-заказа, что требует существенного роста онлайн-продаж компании. Доля онлайн-продаж Comfy превысила 30% относительно офлайн.
  • 28,6 млн грн компания направила на поддержку армии и благотворительность, всего с начала полномасштабного вторжения – более 160 млн грн.

Контекст

В январе стало известно, что ЕБРР предоставит сети Comfy кредит на сумму €25 млн. Оборотный капитал, финансируемый ЕБРР, будет направлен на закупку энергоэффективной бытовой техники.

Общая стоимость проекта составляет €34,3 млн, из которых €25 млн будет направлено на развитие сети Comfy, говорится в сообщении. Кредит банка дополнят грантом в €500 000 из Фонда сотрудничества Японии и ЕБРР (JECF), а в €75 000 поступят из многостороннего донорского фонда Action for Equality and Gender (A4EG).

В общей сложности у компании около 110 торговых точек. Сайт Comfy.ua стабильно входит в пятерку крупнейших онлайн-игроков украинского рынка.

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