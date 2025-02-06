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Виторг мережі Comfy за 2024 рік досяг $1 млрд

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

У 2024 році Comfy фокусувалася на масштабуванні бізнесу та оновленні мережі

У 2024 році Comfy фокусувалася на масштабуванні бізнесу та оновленні мережі

Виторг одного з лідерів українського ритейлу електроніки та побутової техніки Comfy у 2024 році вперше досяг $1 млрд. Компанія вперше сплатила 2 млрд грн податків – майже вдвічі більше, ніж торік, йдеться в пресрелізі компанії.

Ключові факти

  • На динаміку показників компанії вплинули – фокус на масштабування бізнесу та оновлення формату й мережі, зазначають в пресслужбі.
  • За рік Comfy відкрив вісім нових магазинів у регіонах, зокрема у Львові, Вінниці та прифронтовому Запоріжжі. Ще три магазини – у Дніпрі, Кривому Розі та Ірпені — відновив після того, як вони постраждали внаслідок ударів російських ракет. 
  • Мережа оновила всі наявні магазини під зміни попиту й поведінки клієнтів та асортименту. Переформатування включало оновлення зони видачі інтернет-замовлення, що вимагає суттєве зростання онлайн-продажів компанії. Частка онлайн-продажів Comfy перевищила 30% відносно офлайн.
  • 28,6 млн грн компанія спрямувала на підтримку армії та благодійність, загалом з початку повномасштабного вторгнення – понад 160 млн грн.

Контекст

У січні стало відомо, що ЄБРР надасть мережі Comfy кредит на суму €25 млн. Оборотний капітал, що фінансується ЄБРР, спрямують на закупівлю енергоефективної побутової техніки.

Загальна вартість проєкту сягає €34,3 млн, з яких €25 млн буде направлено на розвиток мережі Comfy, йдеться у повідомленні. Кредит банку доповнять грантом у €500 000 з Фонду співробітництва Японії та ЄБРР (JECF), а до €75 000 надійдуть із багатостороннього донорського фонду Action for Equality and Gender (A4EG). 

Загалом у компанії близько 110 торгових точок. Сайт Comfy.ua стабільно входить до топ-5 найбільших онлайн-гравців українського ринку. 

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