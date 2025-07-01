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Война за ИИ-специалистов. Техногиганты повышают зарплаты, предлагают миллионные бонусы и дополнительные отпуска

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Погоня за талантами в области искусственного интеллекта превратилась в зарплатную гонку, пишет FT. OpenAI, Meta и другие техногиганты повышают годовые пакеты, предлагают миллионные бонусы и дополнительные отпуска, чтобы удержать или переманить ведущих исследователей в сфере ИИ.

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  • Борьба за лидерство в ИИ вынуждает гигантов переоценивать подходы к компенсации, командной культуре и содержательности работы.
  • Самые опытные инженеры в Кремниевой долине получают $3–7 млн ​​в год, некоторые – более $10 млн. Для среднего звена пакет компенсаций вырос с $400 000–900 000 в 2022 году до $500 000–2 млн в 2024 году. Инженеры без ИИ-опыта обычно получают базовую зарплату в пределах $180 000–220 000.
  • По данным платформы Levels, Meta предлагает пакеты от $186 000 до $3,2 млн, OpenAI – $212 000 до $2,5 млн, но имеет более высокую медиану компенсаций.
  • Однако, как отмечают рекрутеры, деньги – не единственная мотивация. Кандидаты обращают внимание на репутацию лидеров команд, свободу исследований, возможность публикаций и нравственную составляющую проектов. В стартапе Aleph Alpha, выросшем в шесть раз за год, говорят: «Люди хотят видеть смысл, а не только зарплату».
  • В то же время из-за слишком высоких зарплат в США некоторые компании, в частности Hugging Face, ищут специалистов в Европе, где на одну зарплату в Bay Area можно нанять трех-четырех человек такого же уровня.
  • Meta активно нанимает после критики Llama 4 – последней модели LLM, не поразившей на фоне конкурентов. Компания инвестировала $15 млрд в стартап Scale AI и привлекла его соучредителя Александра Ванга к разработке проектов суперинтеллекта.
  • В ответ на кадровый отток OpenAI предоставила работникам недельный отпуск, а руководство лично ведет переговоры с теми, кто получил оферы от Meta. Во внутреннем письме главный исследователь Марк Чен написал, что это выглядит так, будто «в наш дом ворвались и что-то украли».

Контекст

Meta пытается привлечь сотрудников OpenAI, предлагая подписные бонусы до $100 млн и обильные годовые премии, рассказывал гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Несмотря на это, по словам предпринимателя, ключевые специалисты компании пока отказываются от предложений Марка Цукерберга.

Meta инвестирует значительные средства в развитие ИИ, в частности, через исследовательское подразделение Meta AI, работающее над открытыми языковыми моделями Llama. Гендиректор Meta Марк Цукерберг лично формирует команду для лаборатории суперинтеллекта. По данным WSJ, Meta в очередной раз отложила выпуск своей флагманской ИИ-модели из-за проблем с ее возможностями.

Цукерберг готов тратить миллиарды на привлечение талантов, сообщали источники CNBC. Meta приобрела 49% акций стартапа Scale AI за $14,3 млрд, а его основатель Александер Ван присоединился к компании, чтобы возглавить лабораторию «суперинтеллекта».

Небольшая группа сотрудников Scale AI также перешла в Meta. Кроме того, по данным Bloomberg, Meta переманила Джека Рэя, ведущего исследователя из DeepMind Google, причем Цукерберг лично участвовал в переговорах.

По данным WSJ, гендиректор Meta Марк Цукерберг переманил трех исследователей OpenAI для участия в его проектах по созданию суперинтеллекта.

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