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Власник готелю «Україна» Максим Кріппа планує зробити з нього люксовий

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Після закінчення війни такі активи, як столичний готель «Україна», коштуватимуть у два–три рази більше від оцінки сьогодення, а після реновації – ще більше. Про це розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine новий власник готелю – бізнесмен Максим Кріппа. Зокрема, він розглядає формат «Four Seasons Україна».

Ключові факти

  • «Я інвестую, тому що розумію: така можливість випадає лише раз у житті», – каже Кріппа. Він вважає, що говорити про готель «Україна» як про бізнес-проєкт під час війни не може. 
  • «Це єдиний у своєму роді актив, тому назвати чи порахувати його справжню ціну неможливо, однак вважаю, що ми за нього заплатили справедливу ціну», – каже Кріппа. Після закінчення війни з «України» він хоче зробити люксовий готель, зокрема «Four Seasons Україна». 
  • Сукупно за останні два роки Максим Кріппа витратив на нерухомість в Україні більше $100 млн.

Контекст 

18 вересня 2024 року відбулися онлайн-торги з продажу державного підприємства «Готель «Україна» в межах великої приватизації. Ціна за готель на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві сягнула 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 раза більше від стартової. 

В аукціоні брали участь три компанії. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.

«Україна» – це не перший готель Кріппи. У 2023 році він купив заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів. У 2020-му Фонд держмайна продав столичний готель «Дніпро» компанії «Смартленд». Вона зареєстрована у Броварах, у будинку Кріппи, з’ясувала LIGA.net.

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