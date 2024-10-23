Владельцы пивоваренной AB InBev Efes разделят активы. Турки получат бизнес в РФ, бельгийцы – в Украине

Турецкий Anadolu Efes согласовал новые условия соглашения с бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) по активам в России. Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе, говорится в пресс-релизе от 23 октября. В Украине группа имеет три большие пивоварни: в Чернигове, Харькове и Николаеве.
Подробности
- Завершение соглашения, которое поможет бельгийской компании выйти с рынка РФ, зависит от определенных условий и разрешений регулирующих органов, сообщила компания, не раскрыв подробностей.
- Если сделка состоится, то все акции AB InBev Efes Russia будут переведены дочерней компании Anadolu Efes с офисом в Турции.
- В процессе одобрения сделки AB InBev Efes BV продолжит работу в обычном режиме, отмечается в сообщении.
Контекст
AB InBev Efes – последнее из трех крупнейших в РФ пивоваренных предприятий, контролируемых зарубежными компаниями.
AB InBev пыталась покинуть рынок РФ, продав Anadolu Efes свою долю в их совместном российском бизнесе. Подготовка к продаже началась в декабре 2023-го, но власти России летом 2024 года ее заблокировали.
AB InBev Efes была образована 30 марта 2018-го после слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории РФ. Группе принадлежат 11 заводов и три солодовых комплекса в России.
В Украине группа имеет три больших пивоваренных завода: в Чернигове, Харькове и Николаеве. Выручка ЧАО «АБинБев Эфес Украина» в 2023 году составила 4,7 млрд грн, в первом полугодии 2024-го – 2,6 млрд грн (рост на 16%). В Украине группа трудоустраивает около 1200 человек.
AB InBev Efes
В 1987 году крупные бельгийские пивоварни Artois и Piedboeuf соединились в Interbrew. Именно Interbrew зашла на украинский рынок в 1996-м, приобретя пивкомбинат «Десна» в Чернигове.
В 1999-2000 годах в состав группы добавились николаевский пивзавод «Янтарь» и харьковский пивзавод «Рогань».
В 2004-м состоялось объединение Interbrew и бразильской AmBev, в результате чего был создан холдинг InBev.
В 2008 году была приобретена американская Anheuser-Busch, после чего холдинг получил современное название AB InBev.
В 2015-м холдинг приобрел южноафриканского конкурента SABMiller, результатом чего и стало партнерство AB InBev и Anadolu Efes, которая в 2012 году обменяла у SABMiller 24% своих акций на пивзавод «Сармат» в Донецке.
В 2018-м была образована группа AB InBev Efes после слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории РФ.
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