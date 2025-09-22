Во временно оккупированном Крыму разведчики уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 «Чайка», сообщили в Главном управлении разведки. Отмечается, что это первое в истории поражение таких противолодочных самолетов.
Подробности
- Операцию 21 сентября провели бойцы спецподразделения разведки «Призраки». Отмечается, что Бе-12 «Чайка» оборудованы высокотехнологичными системами для обнаружения и борьбы с подлодками.
- Кроме двух самолетов Бе-12, разведчики также уничтожили очередной российский многоцелевой вертолет Ми-8.
Контекст
Самолет Бе-12 «Чайка» разрабатывался в 1956–1965 годах в конструкторском бюро Г.М. Бериева. Его длина – 30 м, высота – 7,4 м, размах крыльев – 30 м. Тактический радиус действия – 600–650 км. На момент создания это был самый большой серийный самолет-амфибия в мире. Некоторые модификации (в частности, Бе-12СК) способны нести ядерный заряд.
