Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Впервые в истории. В Крыму разведчики ликвидировали два российских самолета-амфибии (видео)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Літак-амфібія Бе-12 «Чайка» /Getty Images

Самолет-амфибия Бе-12 «Чайка» Фото Getty Images

Во временно оккупированном Крыму разведчики уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 «Чайка», сообщили в Главном управлении разведки. Отмечается, что это первое в истории поражение таких противолодочных самолетов.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Операцию 21 сентября провели бойцы спецподразделения разведки «Призраки». Отмечается, что Бе-12 «Чайка» оборудованы высокотехнологичными системами для обнаружения и борьбы с подлодками.
  • Кроме двух самолетов Бе-12, разведчики также уничтожили очередной российский многоцелевой вертолет Ми-8.

Контекст

Самолет Бе-12 «Чайка» разрабатывался в 1956–1965 годах в конструкторском бюро Г.М. Бериева. Его длина – 30 м, высота – 7,4 м, размах крыльев – 30 м. Тактический радиус действия – 600–650 км. На момент создания это был самый большой серийный самолет-амфибия в мире. Некоторые модификации (в частности, Бе-12СК) способны нести ядерный заряд.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні